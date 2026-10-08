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Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Ekim 2026 toplantısında faizler yeniden artacak mı?

ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim ayında açıklayacağı faiz kararı, küresel piyasalarda yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. ABD'de eylül ayına ilişkin tarım dışı istihdamın 29 bin kişiyle beklentilerin altında artması ve işsizlik oranının yüzde 4,2'ye yükselmesi, Fed'in atacağı adımlara yönelik beklentileri yeniden gündeme taşıdı. Peki, Ekim 2026 Fed faiz kararı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta açıklanacak? Fed faiz artıracak mı, sabit mi bırakacak?

Ekonomist
Ekonomist
Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Ekim 2026 toplantısında faizler yeniden artacak mı?

Küresel piyasaların odağında yer alan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekim ayı faiz toplantısı için geri sayım başladı. ABD'de eylül ayında tarım dışı istihdamın beklentilerin altında kalarak 29 bin kişi artması ve işsizlik oranının yüzde 4,2'ye çıkması, Fed'in para politikasında nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin beklentileri gündeme getirdi. 

Yatırımcılar, açıklanacak faiz kararına ve Fed'in gelecek döneme yönelik mesajlarına odaklandı. Peki, Ekim 2026 Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı hangi tarihte yapılacak? Fed faiz artıracak mı, faiz kararı ne yönde olacak? İşte Fed faiz kararı takvimine ilişkin ayrıntılar...

1 Fed ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Fed ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

ABD Merkez Bankası (Fed), ekim ayı faiz toplantısını 27-28 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirecek. Toplantının ardından alınan faiz kararı, 28 Ekim'de Türkiye saatiyle 21.00'de kamuoyuna duyurulacak.

2 Fed faiz artıracak mı, sabit mi bırakacak?

Fed faiz artıracak mı, sabit mi bırakacak?

ABD'de eylül ayında tarım dışı istihdam, 29 bin kişilik artışla piyasa beklentilerinin gerisinde kalırken, işsizlik oranı yüzde 4,2'ye yükseldi. 

Açıklanan veriler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin önemli işaretler ortaya koydu. Fed'in önümüzdeki toplantılarda faiz artırımına gitme ihtimali ise gündemdeki yerini koruyor.

3 Fed'in eylül ayı faiz kararı ne olmuştu?

Fed'in eylül ayı faiz kararı ne olmuştu?

Fed, eylül ayında gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 bandına yükseltmişti. 

Bu kararla birlikte ABD Merkez Bankası, Temmuz 2023'ten sonra ilk kez faiz artışı gerçekleştirmişti.
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