Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Ekim 2026 toplantısında faizler yeniden artacak mı?

Küresel piyasaların odağında yer alan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekim ayı faiz toplantısı için geri sayım başladı. ABD'de eylül ayında tarım dışı istihdamın beklentilerin altında kalarak 29 bin kişi artması ve işsizlik oranının yüzde 4,2'ye çıkması, Fed'in para politikasında nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin beklentileri gündeme getirdi.

Yatırımcılar, açıklanacak faiz kararına ve Fed'in gelecek döneme yönelik mesajlarına odaklandı. Peki, Ekim 2026 Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı hangi tarihte yapılacak? Fed faiz artıracak mı, faiz kararı ne yönde olacak? İşte Fed faiz kararı takvimine ilişkin ayrıntılar...