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  • Bodrum'da kruvaziyer hareketliliği: 447 turistle limana yanaştı

Bodrum'da kruvaziyer hareketliliği: 447 turistle limana yanaştı

"Astoria Grande" adlı kruvaziyer, 447 turistle Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden Bodrum'a demir attı. İlçeye gelen yolcu gemisi, bölgedeki kruvaziyer turizmine hareketlilik kattı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bodrum'da kruvaziyer hareketliliği: 447 turistle limana yanaştı

Muğla'nın Bodrum ilçesi, kruvaziyer turizmi kapsamında 447 turisti ağırladı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinden yola çıkan Palau bayraklı "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Bodrum Limanı'na yanaştı. İlçeye gelen yolcu gemisinin 193 metre uzunluğunda olduğu belirtildi.

1 Turistler, tarihi ve turistik yerleri ziyaret ettiler

Turistler, tarihi ve turistik yerleri ziyaret ettiler

Gemide, çoğu Rus 447 yolcu ve 359 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret edip alışveriş yaptı.

2 Marmaris'e hareket edecek

Marmaris'e hareket edecek

"Astoria Grande"nin sonraki durağının Muğla'nın bir diğer turistik ilçesi Marmaris olacağı öğrenildi.
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