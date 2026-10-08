Bodrum'da kruvaziyer hareketliliği: 447 turistle limana yanaştı

Muğla'nın Bodrum ilçesi, kruvaziyer turizmi kapsamında 447 turisti ağırladı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinden yola çıkan Palau bayraklı "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Bodrum Limanı'na yanaştı. İlçeye gelen yolcu gemisinin 193 metre uzunluğunda olduğu belirtildi.
1 Turistler, tarihi ve turistik yerleri ziyaret ettiler
Gemide, çoğu Rus 447 yolcu ve 359 personel bulunduğu belirtildi.
Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret edip alışveriş yaptı.