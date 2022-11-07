2023’e sayılı günler kala önümüzdeki yılın tatil planlamasını yapanlar 2023 resmi tatil tarihlerini gündemlerine aldılar. Hafta sonuna denk gelen resmi tatiller ile 2023 yılında 2 gün izinle 24 gün tatil yapılabilecek. İşte 20223 resmi tatil günleri ve detayları…
Seyahat platformu Obilet.com, 2023 yılı resmi tatillerini derledi.
- Buna göre, 1 günlük resmi tatil olan yılbaşı tatili bu sene pazar gününe denk geliyor. Yılbaşını şehirden uzakta kutlamak isteyenler hafta sonu tatilinden faydalanarak iki günlük bir plan yapabilir.
Ramazan Bayramı tatili 3,5 gün
- 2023 yılında 20 Nisan Perşembe gününe rastlayan Ramazan Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 21, 22, 23 Nisan günleri ise tam gün tatil olarak kutlanacak. Bayramın son günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanıyor. 3,5 günlük bayram tatilini sevdikleriyle geçirmek isteyenler şimdiden planlama yapabilir.
- Mayıs ayının ilk günü olan 1 Mayıs, her yıl Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanıyor. 1 Mayıs, 2023 yılında pazartesi gününe denk geliyor. Hafta sonu ile birleşen 1 Mayıs, 3 günlük bir tatil yapma fırsatı sunuyor.
- 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ise 2023’te cuma gününe rastlıyor. Hafta sonu ile birlikte 3 günlük tatili fırsat olarak değerlendirmek isteyenler mini bir seyahat planı yapabilir.
Kurban Bayramı’nda 1,5 gün izinle 9 gün tatili imkanı
- 2023’de 27 Haziran Salı gününe denk gelen Kurban Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 28, 29, 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihleri ise tam gün tatil olacak. 2023’ün en uzun resmi tatilini yaşayacağımız Kurban Bayramı, 4,5 günlük bir tatil imkanı sunuyor. Dileyenler bayramdan önceki 1 gün için de izin alarak tatillerini 9 güne çıkarabilir ve daha uzun süreli bir seyahat planlaması yapabilir.
- 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, 2023’de cumartesi gününe denk geliyor.
- Her yıl 30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı ise 2023’te çarşamba günü kutlanacak.
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, cumartesi gününe denk geliyor. Ancak 29 Ekim’de 1,5 günlük bir resmi tatil olduğu için tatil, 28 Ekim Cuma günü öğleden sonrası itibarıyla başlamış oluyor. 28 Ekim’de yarım gün daha izin alarak resmi tatili hafta sonu ile bağlayabilir ve 3 günlük bir mola imkanı yakalanabilir.
2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ
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