15 yıl önce birkaç fidanla başladı: "Ölümsüzlük meyvesi"nden 120 ağaçlık bahçe kurdu

Geçen yıla göre bu yıl verimde artış yaşandığını bildiren Kırca, "Bu sene budama yaptık. Ürünümüz kilo olarak daha fazla, yüzde 20'ye yakın artış var. Ürün bu sene iklimden dolayı da güzel." diye konuştu.

Bu yıl yağışların iyi geçmesinin ürünün kalitesine olumlu yansıdığını ifade eden Kırca, sıcak dönemlerde ise bahçeyi suladıklarını söyledi.

Hünnabın diğer meyvelere göre bakımının daha kolay olduğunu dile getiren Kırca, en önemli sorunlardan birinin iç kurdu olduğunu, buna karşı ilaçlamayla mücadele ettiklerini belirtti.