15 yıl önce birkaç fidanla başladı: "Ölümsüzlük meyvesi"nden 120 ağaçlık bahçe kurdu

Edirne'de yaşayan emekli Kenan Kırca'nın 15 yıl önce birkaç fidan dikerek başladığı hünnap merakı, zamanla 120 ağaçlık bir bahçeye dönüştü. Çin'de "ölümsüzlük meyvesi" olarak adlandırılan hünnapları yaklaşık 1,5 dönümlük alanda yetiştiren Kırca, üretimini sürdürüyor.
1 Ağaç sayısını zamanla 120'ye çıkardı
Emekli olduktan sonra tarıma yönelen Kırca, bir tanıdığının tavsiyesiyle bahçesine hünnap fidanları dikti. İlk olarak birkaç fidanla üretim yapan Kırca, şimdilerde ağaç sayısını 120'ye çıkardı.
Kırca, bu yıl yağışların etkisiyle rekoltede yaklaşık yüzde 20 artış sağladı.
2 Hünnap yetiştiriciliğine yaklaşık 15 yıl önce başladı
Kenan Kırca, AA muhabirine, hünnap yetiştiriciliğine yaklaşık 15 yıl önce başladığını belirterek, "Bir büyük ağabeyimiz fidan getirmişti. Onun önerisi ve katkısıyla bahçemize dikmeye başladık. Önce birkaç tane diktik, daha sonra çoğalttık." dedi.
Yaklaşık 1,5 dönüm alanda 120 hünnap ağacı bulunduğu bilgisini veren Kırca, ağaçların üçüncü yaşından sonra ürün vermeye başladığını söyledi.
3 Ürünler aynı anda olgunlaşmıyor
Hasat döneminin yaklaşık bir ay sürdüğünü aktaran Kırca, hünnapların aynı anda olgunlaşmadığını, ürünlerin peyderpey toplandığını kaydetti.
Kırca, Edirne'nin iklim ve toprak yapısının hünnap yetiştiriciliğine uygun olduğunu belirterek, bahçede koruma, ilaçlama, gübreleme ve sulamaya dikkat ettiklerini anlattı.
4 Geçen yıla göre verimde artış yaşandı
Geçen yıla göre bu yıl verimde artış yaşandığını bildiren Kırca, "Bu sene budama yaptık. Ürünümüz kilo olarak daha fazla, yüzde 20'ye yakın artış var. Ürün bu sene iklimden dolayı da güzel." diye konuştu.
Bu yıl yağışların iyi geçmesinin ürünün kalitesine olumlu yansıdığını ifade eden Kırca, sıcak dönemlerde ise bahçeyi suladıklarını söyledi.
Hünnabın diğer meyvelere göre bakımının daha kolay olduğunu dile getiren Kırca, en önemli sorunlardan birinin iç kurdu olduğunu, buna karşı ilaçlamayla mücadele ettiklerini belirtti.
5 "Çinliler tarafından 'ölümsüzlük meyvesi' olarak bol bol tüketiliyor"
Hünnabın besin değeri açısından da öne çıktığını anlatan Kırca, özellikle C vitamini içerdiğinin bilindiğini kaydetti.
Uzmanların günde 7-8 hünnap tüketilmesini önerdiğini ifade eden Kırca, "Bazı hastalıklara faydası olduğu söyleniyor. Çinliler tarafından 'ölümsüzlük meyvesi' olarak bol bol tüketilen, çekirdeği de değerlendirilen bir bitki." dedi.
Hünnabın yaş tüketiminin yanı sıra farklı şekillerde değerlendirilebildiğini belirten Kırca, bahçesinde yetiştirdiği ürünlerden marmelat ve pekmez yaptığını, dilimleyerek ve bütün halde kuruttuklarını söyledi.
6 Doğrudan bahçeye gelip alışveriş yapan tüketiciler de var
Kırca, yetiştirdiği hünnapları yerel marketlerde satışa sunduklarını, ürünü bilen tüketicilerin ise doğrudan bahçeye gelerek alışveriş yaptığını dile getirdi.
Hünnap yetiştiriciliğinin farklı arazi koşullarında yapılabildiğini anlatan Kırca, "Ağaçlarımızı çoğaltmayı düşünüyorum. Her türlü arazide olabilir. Eğimli arazide, biraz sıkıntılı arazide olsun hünnap yaşayabiliyor." diye konuştu.