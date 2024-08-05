2024 Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç? Ağustos ayı kira artışı hesaplama örneği

Kiraya yüzde 25 zam sınırı Temmuz ayında sona ermişti. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan TÜFE Tüketici Fiyat Endeksi ve TEFE ile kira artış oranları da belirlenmiş oluyor. Temmuz ayı enflasyon verileri bugün açıklandı. Temmuz ayı enflasyonu ile birlikte kira artış oranları da netleşti.

Kira artışı nasıl hesaplanacak?

Ağustos ayı kira artış oranı TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenecek. Hükümet tarafından son 2 yıldır devam eden yüzde 25 kira zammı sınırlamasının sona ermesi nedeniyle, Ağustos ayında yapılacak artış oranı TÜFE üzerinden olacak.

Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar?

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı. Temmuz ayı itibarıyla bu sınır kalktı ve temmuzda sözleşme yenileyecek olan kiracılar, TEFE TÜFE üzerinden kira zammı yapacak.

Buna göre; Ağustos ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 65,93 olmasının ardından tavan zam yüzde 65,93 olarak belirlendi.

Ağustos ayı kira artışı hesaplama örneği

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Ağustos 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: %65,93

Kira Artış Tutarı: 6 bin 593 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 16 bin 593 TL