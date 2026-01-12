2026 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün? Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?

Yeni yıla girilmesiyle birlikte İslam aleminin en kutsal zaman dilimi olan 11 ayın sultanı Ramazan ayı için geri sayım başladı. Manevi duyguların zirveye çıkacağı, birlik ve beraberliğin pekişeceği bu mübarek ay için takvimler şimdiden kontrol edilirken, Ramazan ayından sonra kutlanacak Ramazan Bayramı için de araştırmalar hız kazandı.
1 2026 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün?
2026 yılı için geri sayım sürerken, on bir ayın sultanı Ramazan ayı ve hemen ardından kutlanacak olan Ramazan Bayramı tarihleri netleşti. Bu yıl Ramazan ayı 19 Şubat’ta başlayıp 19 Mart’ta sona ererken, mübarek ayın bitimiyle birlikte İslam alemi üç gün sürecek olan bayramı karşılayacak.
2026 Ramazan Bayramı takvimine göre bayramın hafta sonu ile birleşmesi, çalışanlar ve tatil planı yapanlar için kesintisiz bir dinlenme fırsatı sunuyor. Cuma günü başlayıp Pazar günü sona erecek olan bayramın gün gün dökümü şu şekildedir:
Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar
Arefe gününün 19 Mart Perşembe gününe denk gelmesiyle birlikte başlayacak olan bu kutsal dönemde, bayramın ilk gününün Cuma olması sebebiyle hafta sonu tatiliyle bütünleşen bir takvim oluşuyor.
2026 tatil takvimi ve tarihleri
- 1 Ocak 2026 Perşembe - Yılbaşı
- 19 Mart 2026 Perşembe - Ramazan Bayramı Arifesi - (Yarım gün)
- 20–22 Mart 2026 - Ramazan Bayramı
- 23 Nisan 2026 Perşembe - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
- 1 Mayıs 2026 Cuma - Emek ve Dayanışma Günü
- 19 Mayıs 2026 Salı - Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
- 26 Mayıs 2026 Salı - Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün)
- 27–30 Mayıs 2026 - Kurban Bayramı
- 15 Temmuz 2026 Çarşamba - Demokrasi ve Milli Birlik Günü
- 30 Ağustos 2026 Pazar - Zafer Bayramı
- 28 Ekim 2026 Çarşamba - Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım gün)
- 29 Ekim 2026 Perşembe - Cumhuriyet Bayramı
Çalışanlar 2026 yılında toplam 15,5 gün resmi tatil yapmış olacak.