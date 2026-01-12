2026 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün? Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?

2026 yılı için geri sayım sürerken, on bir ayın sultanı Ramazan ayı ve hemen ardından kutlanacak olan Ramazan Bayramı tarihleri netleşti. Bu yıl Ramazan ayı 19 Şubat’ta başlayıp 19 Mart’ta sona ererken, mübarek ayın bitimiyle birlikte İslam alemi üç gün sürecek olan bayramı karşılayacak.

2026 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün?

2026 Ramazan Bayramı takvimine göre bayramın hafta sonu ile birleşmesi, çalışanlar ve tatil planı yapanlar için kesintisiz bir dinlenme fırsatı sunuyor. Cuma günü başlayıp Pazar günü sona erecek olan bayramın gün gün dökümü şu şekildedir:

Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar

Arefe gününün 19 Mart Perşembe gününe denk gelmesiyle birlikte başlayacak olan bu kutsal dönemde, bayramın ilk gününün Cuma olması sebebiyle hafta sonu tatiliyle bütünleşen bir takvim oluşuyor.