APP plaka uygulamasına yönelik yaptırımlar ve araçlarda kullanılan ekipmanlara ilişkin yeni düzenlemeler gündemdeki yerini koruyor. Yeni trafik düzenlemeleri kapsamında büyük ekranlı multimedya sistemleri ile yüksek sesli araç içi ses sistemlerine yönelik cezai uygulamalar getirileceği duyurulmuş, uygulamaya geçiş için de belirli süreler tanındığı açıklanmıştı. Bu süreçte vatandaşlar, "APP plaka cezası kalktı mı?", "Araçlarda sonradan eklenen multimedya ekran yasak mı?" ve "Araç içi ses sistemi kullanımı yasak mı?" gibi sorulara yanıt arıyor.
1 APP plaka cezası kalktı mı?
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, APP plaka kullanan sürücülere plakalarını yenilemeleri için 1 Nisan’a kadar süre verildiğini açıklamıştı. Bakan Çiftçi ayrıca, bu tarihten önce kesilen cezaların da silineceğini duyurmuştu.
Ancak, APP plaka cezalarının kalkacağına yönelik herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.
2 Araçlarda multimedya ekran kullanımı yasak mı?
Sürücüler tarafından en merak edilen konulardan biri de yeni trafik düzenlemesiyle birlikte araçlarda multimedya ekran kullanımının yasak olup olmadığı oldu.
Buna göre araçlarda multimedya ekranların tamamen yasaklanması söz konusu değil. Ancak araca sonradan takılan büyük ekranlı multimedya sistemleri ve yüksek sesli ses sistemleri yasak kapsamına alındı. Sonradan eklenen bu tür multimedya ekranları ve ses sistemleri için cezai işlem uygulanacak.
3 Araçlara sonradan takılan multimedya ekran ve ses sistemi cezası ne kadar?
Yönetmeliğe aykırı şekilde ses, müzik ve görüntü cihazı bulunduran ya da sürücünün görüş alanında bu cihazları kullananlara 21 bin TL idari para cezası uygulanacak.
Araçlarda ses ve müzik cihazlarını çevreyi rahatsız edecek şekilde, yüksek sesle kullanan sürücülere 3 bin TL idari para cezası verilecek.
Ayrıca, kurallara aykırı cihazları kullanan araçlar, idari para cezasına ek olarak 30 gün süreyle trafikten men edilebilecek.
4 Araçlarda ses sistemi cezası ertelendi mi?
Araçlara sonradan eklenen multimedya ekran ve sistemlerinin mevzuata uygun hale getirilmesi için 1 Nisan’a kadar süre tanındı.
Ancak cezaların ertelendiğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.