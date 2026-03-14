Taksilerde yeni dönem başladı: Fiş almayan yolcuya ceza kesilecek

Taksi sektörünü yakından ilgilendiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Buna göre ticari taksi plakası alan veya taksimetresini yenileyen sürücüler, taksimetreyle entegre çalışan ve her yolculuk için otomatik fiş ya da fatura düzenleyen Taksi Mali Cihazı’nı araçlarına takmak zorunda olacak.
1 Taksicilerin vergi yükü yüzde 45’e kadar çıkabilecek
Uzun yıllardır basit usulde vergilendirilen taksi sektörü için gerçek usulde vergilendirme dönemi başladı.
NTV'de yer alan habere göre, geçmişte daha düşük ve temsili düzeyde vergi ödeyen taksi plakası sahipleri, yeni sistemle birlikte kazançlarının yaklaşık yüzde 45’ine varan oranda vergi ödemekle yükümlü olacak.
2 Taksi Mali Cihazı kullanımı zorunlu hale geldi
Yeni düzenleme kapsamında, ticari taksiler için geçiş süreci netleşti. Yeni plaka alan veya taksimetresini yenileyenler için Taksi Mali Cihazı kullanımı zorunlu hale gelirken; mevcut taksi plakası sahiplerine sistemi kurmaları için 1 Eylül 2026 tarihine kadar süre tanındı.
3 Taksimetreyle Taksi Mali Cihazı birbirine entegre çalışacak
Yeni sistemde taksimetre ile Taksi Mali Cihazı birbirine entegre şekilde çalışacak. Taksimetre olmadan cihaz devreye girmeyecek, aynı şekilde Taksi Mali Cihazı da tek başına fiş ya da e-belge düzenleyemeyecek ve manuel işlem yapılmasına izin verilmeyecek.
4 Taksilerde POS cihazı dönemi bitiyor
Taksilerde bankalar tarafından verilen ayrı POS cihazı dönemi sona eriyor. Yeni uygulamayla birlikte araçlarda bağımsız POS cihazı kullanılmayacak. Tüm ödeme işlemleri taksimetre ve Taksi Mali Cihazı üzerinden gerçekleştirilecek.
5 Yolculuk güzergahı izlenebilir hale gelecek
Taksi Mali Cihazı, GPS aracılığıyla enlem ve boylam bilgilerini içeren konum verisini zaman bilgisiyle birlikte kayıt altına alacak. Ancak bu verilerin taksimetrede bulunan GPS üzerinden alınabilmesi durumunda cihazda ayrıca bu özelliğin bulunması zorunlu olmayacak. Böylece kartla ödeme yapan yolcuların yolculuk güzergahı da izlenebilir hale gelecek.
6 Yolculara ceza kesilebilir
Yeni düzenlemeyle birlikte taksi yolculuğu yapan kişilerin seyahat sonunda sürücüden fiş veya fatura talep etmesi zorunlu hale getirildi. Diğer işletmelerde olduğu gibi, taksilerde de fiş ya da fatura almadan araçtan indiği tespit edilen müşterilere idari ceza uygulanacak.
7 Taksi plakalarını kiraya verenler dikkat
Ayrıca taksi plakalarını kiraya veren galerici ve komisyoncuların tespit edilmesine yönelik adımların da gündeme gelmesi bekleniyor. Plakayı kiralayan kişilerin elden ya da banka üzerinden yaptığı ödemelerle oluşan kira gelirlerinin belirlenmesi ve beyan edilmesine ilişkin düzenlemelerin de hazırlanabileceği ifade ediliyor.