Aydın Doğan Vakfı tarafından, Türkiye’nin en saygın ödüllerinden biri kabul edilen ‘Aydın Doğan Ödülü’nün, bu yıl “Deprem Araştırmaları” konusunda İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü’ne verilmesi kararlaştırıldı.

Aydın Doğan Vakfı tarafından, 1996 yılından bu yana her yıl, kültür, sanat, edebiyat, bilim gibi farklı alanlarda, ulusal ve uluslararası platformlarda övgü kazanan kişi ve kurumları ödüllendirmek amacıyla verilen Aydın Doğan Ödülü’nün, bu yıl ülkemizin deprem gerçeğinin ve güncelliğini koruyarak taşıdığı öneminin vurgulanmasına ihtiyaç duyulması gerekçeleri ile ‘Deprem Araştırmaları’ alanında verilmesi kararlaştırıldı. Vakıf Yönetim Kurulu, 24. Aydın Doğan Ödülü’nün, 17 Ağustos depremine denk gelen zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü’ne verildiğini açıkladı.

Aydın Doğan Vakfı’ndan yapılan açıklamada, “Aydın Doğan Ödülü’nün 2020 yılında, ülkemizin deprem gerçeğinin ve güncelliğini koruyarak taşıdığı öneminin vurgulanmasına ihtiyaç duyulması gerekçeleri ile ‘Deprem Araştırmaları’ alanında verilmesine; uzmanlarla yapılan görüşmeler ve değerlendirmeler sonucunda ödülün, oluşan depremlerin analizlerini yapıp, bilgileri derleyen, arşivleyen, bilim dünyasını ve toplumu bilgilendirmeye yönelik çalışmalar yapan; bu bilgilerin ışığında muhtemel bir depremin yerini ve şiddetini saptamaya çalışarak bu tür araştırmaları deniz ve karadan elde ettiği verilerin ışığında uluslararası düzeyde başarılı çalışmalarla ortaya koyan İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü’ne verilmesine karar verilmiştir” denildi.

Aydın Doğan Ödülü, Vakfın Kurucusu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan adına düzenlenmekte; ödüllerin hangi dallarda verileceği her yıl, Vakıf Yönetim Kurulu’nca belirlenmektedir.

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü hakkında *

Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü (AYBE), 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde doğrudan rektörlüğe bağlı bir araştırma ve lisansüstü öğretim enstitüsü olarak kurulmuştur. Türkiye jeolojisinin en önemli kilometre taşlarından biri olan rahmetli Prof. Dr. İhsan Ketin başkanlığında İTÜ Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalında araştırmalarını sürdüren ulusal ve uluslararası üne sahip bir grup bilim adamı tarafından yer ile ilgili çok disiplinli araştırmaları tek bir çatı altında yürütmek amacıyla kurulmuş olan Enstitü, 1998 yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim/öğretim çalışmalarına başlamıştır.

Enstitüde, Avrasya Kıtası ve onu çevreleyen denizlerin jeoloji, jeofizik, atmosfer ve okyanus bilimlerine yönelik araştırmalarda bulunulmakta ve bu konularda lisansüstü eğitim verilmektedir. Enstitü Yer’i; katı, sıvı ve gaz kesimleri ve burada yaşayan canlıları ile bir bütün olarak ele alan; çok disiplinli, temel bilim ve bilişim kültürüne dayanan araştırmalar ve araştırıcılar için bir mükemmeliyet merkezi olma görevini üstlenmiştir. Bu konumu ile İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, ülkemizde ilk ve tek araştırma kurumudur.

Aydın Doğan Ödülü hakkında *

Aydın Doğan Vakfı tarafından, Vakfın Kurucusu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan adına 24 yıldır verilen Aydın Doğan Ödülü, Türk insanının kültürünü ve yaşam kalitesini yükseltmek, ülkemizde kültür, sanat, edebiyat, bilim alanında dünya çapında örnek çalışmalar yapan kurumları veya kişileri ödüllendirmek amacını taşıyor. Vakfın da temel amaçlarından olan, gelecek kuşakları eğitmek ve onlara örnek olacak başarıları özendirmeyi de kriterleri arasında yer veren Aydın Doğan Ödülü, bu nedenle çeşitli alanlardaki özverili çalışmaları, yaratılan birikimi ve bu birikimin gelecek kuşaklara aktarılmasını da önemsiyor.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AYDIN DOĞAN ÖDÜLÜ *

1) 1997 Aydın Doğan Ödülü: Roman Adalet Ağaoğlu

2)1998 Aydın Doğan Ödülü: Sosyal ve Beşeri Bilimler Prof. Dr. Doğan Kuban ve Prof. Dr. Emre Kongar

3) 1999 Aydın Doğan Ödülü: Görsel Sanatlar Ara Güler

4) 2000 Aydın Doğan Ödülü: Şiir Melih Cevdet Anday

5) 2001 Aydın Doğan Ödülü: Tarih Prof. Dr. İlber Ortaylı

6) 2002 Aydın Doğan Ödülü: Klasik Batı Müziği Ankara Devlet Konservatuarı

7) 2003 Aydın Doğan Ödülü: Arkeoloji Ord. Prof. Dr. Sedat Alp ve Prof. Dr. Altan Çilingiroğlu

Hizmet Ödülü: Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü ve Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü

8) 2004 Aydın Doğan Ödülü: Türk Halk Müziği Yücel Paşmakçı

Hizmet Ödülü: İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ile Folklor Kurumu

9) 2005 Aydın Doğan Ödülü: Kent Mimarisi, Kent Dokusu

İzmir Konak Meydanı Düzenlemesi ve Kastamonu Tarihi Kent Dokusu İyileştirme Projeleri

10) 2006 Aydın Doğan Ödülü: Resim Adnan Varınca

11) 2007 Aydın Doğan Ödülü: Moda Tasarımı Özlem Süer ve Ümit Ünal

12) 2008 Aydın Doğan Ödülü: Heykel Seyhun Topuz

13) 2009 Aydın Doğan Ödülü: Tiyatro Genco Erkal

14) 2010 Aydın Doğan Ödülü: Sinema Nuri Bilge Ceylan

15) 2011 Aydın Doğan Ödülü: Türk Halk Müziği Mehmet Özbek

Hizmet Ödülü: Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı

16) 2012 Aydın Doğan Ödülü: Öykü Selim İleri

17) 2013 Aydın Doğan Ödülü: Türk Müziği Prof. Dr. Nevzad Atlığ ve Türk Musikisi Vakfı

18) 2014 Aydın Doğan Ödülü: Fotoğraf Ozan Sağdıç

Hizmet Ödülü: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,

Fotoğraf Bölümü

19) 2015 Aydın Doğan Ödülü: Roman Orhan Pamuk

20) 2016 Aydın Doğan Ödülü T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)

21) 2017 Aydın Doğan Ödülü: Resim Neş’e Erdok

22) 2018 Aydın Doğan Ödülü: Türk Halk Müziği Arif Sağ

23) 2019 Aydın Doğan Ödülü: Sinema Şener Şen