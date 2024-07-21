ARA
Bist 100
11156,2
0,15%
Bist 100
Dolar/TL
33,0249
-0,1669%
Dolar/TL
Euro/TL
35,9502
-0,5493%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0884
-0,1193%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2549,08
-1,99%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • 5 hayvanla başladı, sanayi kentinde yetiştiriyor: Özelliği ne?

5 hayvanla başladı, sanayi kentinde yetiştiriyor: Özelliği ne?

"Sanayi kenti" olarak bilinen Kocaeli'nin Körfez ilçesinde uzun yıllardır besicilik yapan Abdullah Koç, olumsuz doğa şartlarına, hastalık ve parazitlere karşı dayanıklı olan boz ırk sığır yetiştiriyor.

21 Temmuz 2024 | 15:14
5 hayvanla başladı, sanayi kentinde yetiştiriyor: Özelliği ne?

Koç, yerli sığır ırklarından olan boz ırk yetiştiriciliğine 35 yıl önce 5 hayvanla başladı.Zor yaşam ve beslenme koşullarına dayanıklı olması dolayısıyla boz ırk sığır yetiştirmeyi tercih eden Koç, ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan Belen Mahallesi'ndeki engebeli arazi ve ormanlık alanlarda kardeşi ve oğlunun da desteğiyle 402 hayvan besliyor. İşte anlattıkları:
 

1 KURTULUŞ SAVAŞINDA CEPHANE TAŞIYAN IRK

KURTULUŞ SAVAŞINDA CEPHANE TAŞIYAN IRK Koç, Anadolu'ya yapılan göçlerde ve Kurtuluş Savaşı sırasında eşya ve cephane taşımasında tercih edilen bu ırkın, gelecek nesillere aktarılması için çaba sarf ediyor.

2 BOZ IRKTA KARAR KILDIM

BOZ IRKTA KARAR KILDIM 50 yaşındaki Abdullah Koç, AA muhabirine, daha önce farklı türde büyükbaş hayvanlar da yetiştirdiğini ancak boz ırk sığır yetiştiriciliğinde karar kıldığını söyledi.

3 ENGEBELİ ARAZİLERDE YAŞAYABİLİYOR

ENGEBELİ ARAZİLERDE YAŞAYABİLİYOR Koç, bu türün Kocaeli'nin engebeli arazilerinde yaşayabildiğini anlatarak, "Bu hayvandan zayiat vermiyoruz. Boz ırkın kışın bir masrafı olmaz, mera hariç yer masrafı olmaz. Buzağıyı kendi doğurup ormandan getiriyor, büyütüyor. Daha önce 'simental ırk' da yetiştirdim. Boz ırktan daha çok gelir elde ediyorum." ifadelerini kullandı.

4 MERALARIN DARALMASI İŞİ ZORLAŞTIRIYOR

MERALARIN DARALMASI İŞİ ZORLAŞTIRIYOR Yaşadığı bölgede çevresel faktörler nedeniyle hayvancılık yapılacak alanda daralma olduğunu aktaran Koç, "Meraların daralması nedeniyle bu hayvanın yetiştirilmesi de zor oluyor" dedi.

5 SAYI AZALIYOR

SAYI AZALIYOR Koç, önceki yıllarda bölgede daha fazla boz ırk sığır sürüsünün olduğunu ancak her geçen yıl bu sayının azaldığını, bu konuda destek beklediklerini kaydetti. Bölgenin zorluklarına rağmen üretmeye devam ettiklerini dile getiren Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

6 SANAYİ BÖLGESİDE OLUYORSA HER YERDE OLUR

SANAYİ BÖLGESİDE OLUYORSA HER YERDE OLUR "Kocaeli, sanayi bölgesi. Pireye kızıp yorganı da yakmıyoruz. Biz üretim yapıyoruz. Sanayi bölgesinde bu sürü oluyorsa Türkiye'nin her yerinde olur ama insanlara imkan verilmesi gerekiyor. Bu ırka sahip çıkacağız. Zorluklar da olmazsa iyi günler gelmez. Biz bu yerli ırkı üreteceğiz, gelecek nesillere bırakacağız. Bugün buralara yüzyıllarca nasıl geldiyse biz de bu zorlukların daha fazlasını çekip bizden sonra gelen nesillere bırakacağız. Ömrümüz olduğu sürece, götürebildiğimiz kadar götüreceğiz. Çocuklarımıza bu ırkın üretimini aşıladık, bundan sonra inşallah 3-5 gence daha aşılarız."

7 HER SENE BİR BUZAĞI ALIYORUM

HER SENE BİR BUZAĞI ALIYORUM Koç, Türkiye'nin farklı yerlerine yetiştirdiği hayvanlardan gönderdiğini belirterek, "Her sene bir buzağı alıyorum bu hayvandan. Bu hayvanlar genellikle kurban zamanı satılıyor. Dışardan gelenlere damızlık satıyoruz. İmkanların kısıtlı olması nedeniyle hayvanların sütünü sadece kendi ihtiyacımız kadar sağıyoruz." diye konuştu.
0
  • ALTIN GRAM - TL 2549,08 -1,99%
  • ALTIN ONS 2400,78 -1,82%
  • BIST 100 11156,2 0,15%
  • DOLAR/JAPON YENI 157,48 0,074%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37305 0,17875%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 87,7 -0,4566%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,0249 -0,1669%
  • EURO/DOLAR 1,0884 -0,1193%
  • EURO/TURK LIRASI 35,9502 -0,5493%
  • STERLIN/DOLAR 1,2914 -0,23562%
Borsa Haberleri
Pazartesi günü temettü dağıtacak 4 şirket
SPK bülteninden: 1 halka arz; 1 bedelli, 5 bedelsiz onayı var
SPK ceza yağdırdı: 2 borsa şirketi de listede...
Borsada gelecek hafta temettü dağıtacak 11 şirket
Ereğli Demir Çelik (EREGL) duyurdu: Altın madenine rastlandı
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (21.07.2024)
BIST 100'de bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket
Altın, borsa, dolar: Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler
Bugünkü kriz iki şirketin hisselerini nasıl etkiledi?
Borsadan kapanış rekoru: Yeni haftada hangi veriler var?
CrowdStrike krizi borsaları nasıl etkiledi?
Dünyada 'lüks' düşüş: Hisseleri nasıl etkiledi?
Borsa güne rekorla başladı
Borsada dün temettü kararı açıklayan 6 şirket
Ünlü yatırım gurusu Türk piyasalarına neden henüz yatırım yapmadı?
GERİ
İLERİ
Pazartesi günü temettü dağıtacak 4 şirket
SPK bülteninden: 1 halka arz; 1 bedelli, 5 bedelsiz onayı var
SPK ceza yağdırdı: 2 borsa şirketi de listede...
Borsada gelecek hafta temettü dağıtacak 11 şirket
Ereğli Demir Çelik (EREGL) duyurdu: Altın madenine rastlandı
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (21.07.2024)
BIST 100'de bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket
Altın, borsa, dolar: Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler
Bugünkü kriz iki şirketin hisselerini nasıl etkiledi?
Borsadan kapanış rekoru: Yeni haftada hangi veriler var?
CrowdStrike krizi borsaları nasıl etkiledi?
Dünyada 'lüks' düşüş: Hisseleri nasıl etkiledi?
Borsa güne rekorla başladı
Borsada dün temettü kararı açıklayan 6 şirket
Ünlü yatırım gurusu Türk piyasalarına neden henüz yatırım yapmadı?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL