Ülkemizde üç aşamada gerçekleştirilecek aşılama kapsamında çalışmalar devam ediyor. 1. aşamada sağlık çalışanları ve yaşlı, engelli bakım evlerinde kalanların yanı sıra çalışanlar aşılanmıştı. 65 yaş üzeri ise bugünden itibaren aşılanmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımla 65 yaş üzeri vatandaşların 60 yaş üzeri eşlerinin de aşı olabileceğini söyledi. Peki aşı için randevu nereden ve nasıl alınacak? İşte tüm merak edilen detaylar…

65 yaş üstüne aşılama başladı

3 ayrı aşamada uygulamaya koyulacak olan aşılama çalışmaları kapsamında 1. aşamanın sonuna yaklaşıldı. 1. aşama kapsamında Sağlık çalışanları ve yaşlı, engelli ve koruma evlerinden gibi yerlerde kalan ve çalışanlara aşı uygulandı sonrasında 90 yaş üstünden başlayarak aşılama çalışmaları başladı. Bakan Koca tarafından yapılan açıklamada 65 yaş üstü vatandaşlarında 12 Şubat tarihinden itibaren MHRS aşı randevusu oluşturulabileceğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Yarın sabah 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler. Randevularınızı web sayfamızdan ve mobil uygulamadan almanızı rica ederim. pic.twitter.com/JGFZwJ4DUz — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 11, 2021

Aşılama için randevu nasıl alınır?

Aşı için randevular Sağlık Bakanlığının Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nin web sayfası https://www.mhrs.gov.tr ile MHRS Mobil veya e-Nabız uygulamalarından alınabiliyor.

Vatandaşlar, konumlarına göre Kovid-19 risk sıralamasını e-Nabız sitesinden görebilecek.

Aşılar 28 gün ara ile 2 doz olarak uygulanacak.

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Aşı uygulama odaları

Hastanelerde yapılacak Kovid-19 aşı uygulamalarına yönelik tedbirler ve uygulama esasları doğrultusunda, kamu, özel ve üniversitelere ait tüm hastaneler bünyesinde “Aşı Uygulama Odası” oluşturuldu. Aşı uygulamaları, belirlenen kriterler dahilinde bu odalarda yapılacak.

Aşı uygulama odasına her defasında sadece bir aşılanacak kişi alınacak. Aşı uygulama esnasında aşılama ile ilgili gerekli kayıtlar tutulacak.

Aşı için gelen kişinin kimlik bilgileri ve randevusu kontrol edilecek. Aşıyı uygulayacak sağlık çalışanı kimlik bilgileri ve kişi için ayrılan aşı ile eşleşmesini sağlayacak.

Kişi için ayrılmış aşı açılarak kişiye aşı uygulaması yapılacak. Günlük aşı uygulaması sonunda aşı flakonları tıbbi atığa gönderilecek.

Kovid-19 aşılaması ile ilgili uygulamaya yönelik kurallar ve kılavuzlar sağlık kuruluşlarına iletilecek. Ayrıca bilgilendirme amaçlı web sayfası ve süreç yönetimi açısından bir mobil uygulama devreye alınacak. Aşının güvenli nakil süreci, uygulanması ve kayıt altına alınması dijital sitem üzerinden anlık takip edilecek.