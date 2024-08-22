Baran, yazılı açıklamasında, konkordato başvurularının bu yılın 7 ayında 1554'e ulaştığını belirtti.

Küresel düzeyde faaliyet gösteren ve borsada işlem gören şirketlerin bile konkordatoya başvurduğunu aktaran Baran, şunları kaydetti:

"Konkordato ilan eden şirketten alacaklı olan şirketler, tahsilat yapamadığı için nakit dengesini koruyamayarak zor durumda kalıyor. Bu nedenle, iş dünyamızda 'ticaret yaptığım şirket konkordato ilan ederse' tedirginliği başladı. Şirketleri iflastan kurtarmak, ticari ilişkide bulunduğu diğer şirketlerin sıkıntıya girmesini engellemek ve piyasalardaki tedirginliğin önüne geçmek için konkordato sistemi yeniden ele alınmalı."

Konkordato sisteminin mevcut haliyle borçlu şirketi korurken, alacaklı şirketleri zor durumda bıraktığını aktaran Baran, ticari hayatın sürdürülebilirliği ve güven ortamının korunması adına, konkordato sisteminin yenilenmesi gerektiğini savundu.

Baran, "Konkordato fonu oluşturularak, konkordato ilan eden şirketlerin diğer şirketlerin de iflasına neden olmasının önüne geçilebilir. Bir firma konkordato ilan ettiğinde alacaklılar, fondan tahsilatını yapabilir ve konkordato ilan eden firma da daha sonra borçlarını bu fona ödeyerek süreci tamamlayabilir. Sistemin mevcut haliyle devam etmesi durumunda, konkordato mağdurları ortaya çıkabilir. Konunun TBMM açıldığında, gündeme alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.