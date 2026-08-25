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  • 333 metrelik dev Marmaris'te: 4 binden fazla turist getirdi

333 metrelik dev Marmaris'te: 4 binden fazla turist getirdi

Muğla'nın Marmaris ilçesi, dev kruvaziyerlerden birini daha ağırladı. Panama bayraklı "MSC Divina", 4 bin 239 turistle Marmaris'e geldi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
333 metrelik dev Marmaris'te: 4 binden fazla turist getirdi

Marmaris, kruvaziyer turizminde yoğun günlerinden birini yaşadı. Kuşadası'ndan hareket eden Panama bayraklı 333 metre uzunluğundaki "MSC Divina", 4 bin 239 yolcusuyla Marmaris Limanı'na yanaştı.

1 4 binden fazla yolcu bulunuyor

4 binden fazla yolcu bulunuyor

Gemide, çoğu Avrupa ülkelerinden 4 bin 239 yolcu ve 1277 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.

2 Bazı turistler günübirlik turlara katıldı

Bazı turistler günübirlik turlara katıldı

İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.

Turistlerden bir kısmı da günübirlik turlarla Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesi'ndeki Kaunos Antik Kenti ile çevredeki koyları ziyaret etti.

3 Napoli Limanı'na hareket edecek

Napoli Limanı'na hareket edecek

"MSC Divina"nın, akşam saatlerinde İtalya'nın Napoli Limanı'na gitmek üzere Marmaris'ten ayrılacağı öğrenildi.
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