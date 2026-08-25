Pet ekonomisi yeni markalar ile büyüyor

Küresel pet ekonomisinin 2026 itibarıyla yaklaşık 320 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığı tahmin ediliyor. Evcil hayvan ürünleri alanında en büyük pazar ise ABD. 2025 yılı verilerine göre ABD’deki pazar büyüklüğü 150 milyar dolara ulaşmış bulunuyor. Onu Çin ve İngiltere takip ediyor.
Ekonomist’in 02 - 15 Ağustos 2026 tarihli sayısından
Araştırmalar, patili dostlarımız için oluşan ekosistemin 2030 yılında 500 milyar dolarlık bir hacme ulaşacağını öngörüyor. Sektör yalnızca mama ve temel bakım ürünlerinden oluşan bir pazar değil; moda, sağlık, teknoloji ve yaşam tarzını kapsayan küresel bir endüstriye dönüşmüş durumda. Tüketiciler artık sadece evcil hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor; onların yaşam kalitesini ve stilini de kendi yaşam tarzlarının bir uzantısı olarak görüyor. Bu nedenle premium ürünler, sağlık hizmetleri, kişiselleştirilmiş aksesuarlar ve teknoloji odaklı çözümler, önümüzdeki yıllarda pet sektörünün büyümesini şekillendiren temel alanlar olmaya devam edecek.
Pet sektörü Türkiye’de de özellikle son beş yılda ciddi bir ivme kazandı. Öyle ki 2024 yılında 41 milyar TL olan Türkiye pet pazarı, 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 70 milyar TL büyüklüğe ulaştı. Önümüzdeki dönemde de yaklaşık yüzde 20’lik bir büyüme bekleniyor.
40 ülkeye ihracat yapıyor
Pet sektöründe faaliyet gösteren büyüklü küçüklü pek çok şirket var. 40 yıla yaklaşan geçmişiyle Anadolu Pet Grup sektörün önde gelenlerinden. Bugün Hill’s, Schesir, Kong, Tetra, FURminator, EHEIM, 8in1, Flexi, Lindocat, Moderna, SmartBones ve Hunter gibi dünyanın önde gelen pet ürünleri markalarının Türkiye distribütörlüğünü yürütürken şirket, aynı zamanda yerli üretim alanında da yatırımlara imza atıyor. Türkiye genelinde 3 binden fazla satış noktasına ulaşan grup, geniş dağıtım ağıyla sektörün en köklü oyuncuları arasında. Anadolu Pet Grup’un üretim gücünü temsil eden Effeffe Pet Türkiye, 2016’da Anadolu Pet Grup ve Effeffe İtalya ortaklığıyla kurulmuş bulunuyor. Manisa’daki tesisinde kedi ve köpek mamaları üreten şirket, yeni üretim hattı yatırımıyla üretimini yıllık 50 bin tona çıkarmış durumda. Bugün Türkiye pazarının yanı sıra 40’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Effeffe Pet Türkiye, fason üretim kabiliyetiyle de ihracat faaliyetlerinde önemli bir güç oluşturuyor.
Eren Üçüncü / Anadolu Pet Grup Genel Müdürü
Teknik uzmanlık artıyor
Türkiye’nin bu alandaki üretim kapasitesinin ve teknik uzmanlığının her geçen yıl arttığını belirten Anadolu Pet Grup Genel Müdürü Eren Üçüncü, şunları anlatıyor: “Sektörün geleceğinde bilimsel beslenme, fonksiyonel içerikler ve sürdürülebilir üretim anlayışı belirleyici olacak. Yerli üretim yalnızca iç pazardaki talebi karşılamakla kalmayıp küresel pazarlarda da daha güçlü bir evcil hayvan maması sektöründe yalnızca tüketen değil; geliştiren, üreten ve ihraç eden ülkeler arasında yer alıyor. Artan yatırımlar, bilimsel AR-GE çalışmaları ve uluslararası kalite standartlarına yapılan odaklanma sayesinde sektörün önümüzdeki dönemde de büyümesini sürdürmesi bekleniyor.”
Tamer Gülsaç / Migros Ticaret A.Ş. Gıda Dışı Pazarlama Direktörü
Perakendeciler de girdi
Evcil hayvan sahipliğinin artması ve pet pazarının hızla büyümesi, perakende sektörünün de bu alana yatırımlarını hızlandırdı. Örneğin; Migros pet sektörüne 2025 yılı Nisan ayında ‘Migros Petimo’ platformu ile giriş yaptı. Migros uygulaması üzerinden tüm Türkiye’de hizmete açılan platformun ardından Petimo’nun ilk fiziksel mağazası ise İstanbul’da Bağdat Caddesi’nde müşterileriyle buluştu. Bu alana adım atmalarının temelinde, evcil hayvan sahiplerinin ihtiyaçlarına yenilikçi, erişilebilir çözümler sunma yaklaşımlarının yattığını söyleyen Migros Ticaret A.Ş. Gıda Dışı Pazarlama Direktörü Tamer Gülsaç, “Petimo platformu ile Türkiye’nin 81 iline hizmet götürüyoruz. Ayrıca şu an İstanbul’da Bağdat Caddesi, Acıbadem, Kalamış ve Eyüpsultan olmak üzere toplam dört adet mağazamız bulunuyor” diyor. Petimo’da kedi, köpek, kuş, balık ve kemirgenler için mamadan taşıma çantasına, oyuncaklardan yataklara, elektronik akıllı pet ürünlerinden premium ürünlere, özel beslenme seçeneklerinden BARF mamaya ve Pet Pastanesi’ne kadar 2 bin 500’ü aşkın ürün satışa sunuluyor.
Carrefour da geçen yıl evcil hayvan sahiplerinin ve patili dostlarının ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri ve yeni nesil yaşam konseptini tek bir çatı altında toplayan Patifour’u Kadıköy’de hizmete açtı. Klasik, profesyonel ve ödül mamalarının yanı sıra aksesuarlar, oyuncaklar, profesyonel malzemeler, hayatı kolaylaştıran elektronik & akıllı pet ürünleri, bakım malzemeleri de Patifour’un ürün yelpazesinde yer alıyor. Patifour deneyimi fiziksel mağaza ile sınırlı kalmıyor, e-ticaret hizmeti sayesinde tüm ürünler Türkiye’nin her yerinden hızlıca sipariş edilebiliyor.
Halil Özkan / Pawco Genel Müdürü
Pet girişimcileri artıyor
Pet pazarındaki büyüme girişimcilik ekosistemini de harekete geçiriyor. Evcil hayvan sahiplerinin değişen beklentilerine odaklanan yeni nesil girişimler; ürün satışı, kuaför, bakım, veteriner danışmanlığı ve dijital hizmetleri tek çatı altında sunan konseptler geliştiriyor. Türkiye’de sayıları giderek artan bu girişimler, çok kanallı hizmet modelleri ve yeni mağaza yatırımlarıyla hızla büyümeyi hedefliyor. Pawco da onlardan biri. Şirket, pet sektöründe kuaför ve bakım hizmetleri ile 3 binden fazla pet ürününün perakende satışını aynı çatı altında gerçekleştiren bir mağaza konsepti sunuyor. Veteriner / tekniker danışmanlığıyla her mağazada aynı hizmet kalitesini sunmayı amaçladıklarını belirten Pawco Genel Müdürü Halil Özkan, bugün İstanbul’da Kadıköy, Acıbadem, Beşiktaş ve Çekmeköy’de dört mağazaları bulunduğunu söylüyor. Büyüme planları çerçevesinde AVM’lere odaklanmaya başladıklarından da söz eden Özkan, şöyle devam ediyor: “Bu kapsamda ağustos ayı içerisinde Ataşehir Watergarden AVM’de ve yoğun talep gördüğü için yine Kadıköy Kozzy AVM’de iki mağazamızı açmayı planlıyoruz. Bu arada müşterilerimize çoklu kanal deneyimini aynı zamanda pawco.com.tr’den de sunuyoruz. Aynı zamanda pet bakım veya kuaför randevusu alabiliyor, acil ihtiyaçlar için ‘Alo Mama’ hattımız ya da pazaryerleri üzerinden hızlı teslimat da yapabiliyoruz.” Avrupa’da benzer konseptteki firmaların mağaza sayılarının binlerin üzerinde olduğu bir ortamda Türkiye’deki potansiyelin büyüklüğüne dikkat çeken Özkan, “Türkiye’de pet sahipliği oranının da her yıl Avrupa’daki oranlara yakınlaşmaya başladığını da gözlemliyoruz. Bu nedenle bu artan talebi karşılamaya yönelik olarak İstanbul dışındaki mağaza planlarımız haricinde, kademeli olarak İzmir, Antalya, Ankara ve Bursa öncelikli olmak üzere büyüme planımız dahilinde” diye ekliyor. Pawco, hizmetlerine yakında pet sigorta ve pet kreş de katacak. 2030 yılında kadar şirket çatısı altına, evcil hayvanların her türlü ihtiyacının karşılandığı pet taksi, pet hastane, pet defin gibi hizmetlerin de eklenmesi planlanıyor.
Ahmet Adıgüzel / Mova Genel Müdürü
Akıllı pet teknolojileri
Evcil hayvan teknolojileri pazarı da son yıllarda oldukça hızlı büyüyen ve dönüşen bir kategori haline geldi. Bunun temel nedeni de evcil hayvanların artık bir ‘evcil hayvan’dan öte, aile bireyi olarak konumlanması. Bu değişimle birlikte kullanıcı beklentileri de farklılaşıyor. Artık yalnızca temel ihtiyaçları karşılayan ürünlerden ziyade süreci daha düzenli, hijyenik ve takip edilebilir hale getiren çözümler öne çıkıyor. Türkiye’de de dünya ile benzer bir dönüşüm var. Pazar henüz global ölçekteki kadar doygun değil ama büyüme ivmesi yüksek ve teknolojiye adaptasyon oldukça hızlı. Önümüzdeki beş yıl içinde bu kategorinin büyümesinin sürdüreceğini öngören Mova Genel Müdürü Ahmet Adıgüzel, büyümenin ürünlerin niteliği tarafında da olacağını düşünüyor. Özellikle otomatik çalışan, uzaktan kontrol edilebilen ve kullanıcıya zaman kazandıran çözümlerin daha fazla öne çıkacağını söyleyen Adıgüzel, şöyle devam ediyor: “Türkiye pazarı global pazara kıyasla hala gelişim aşamasında ancak oldukça dinamik bir yapıya sahip. Akıllı kedi tuvaletleri, otomatik mama makineleri, su pınarları ve bakım setleri gibi çözümlerle, günlük bakım sürecini daha zahmetsiz ve düzenli hale getirmeyi hedefliyoruz. Farklı cihazların birbiriyle entegre çalıştığı, kullanıcıya daha akıllı ve bağlantılı bir deneyim sunan çözümler üzerinde yoğunlaşıyoruz. Özellikle evde olunmayan zamanlarda bile düzenin devam etmesi, kullanıcılar için önemli bir beklenti haline geldi.”
Faruk Ildır / Evyap Hijyen Kategorisi Pazarlama Direktörü
Kozmetik alanı da var
Dünya genelinde hızla büyüyen evcil hayvan bakım pazarı, Türkiye’de de dikkat çekici bir ivme yakalıyor. Federation of the European Pet Food Industry (FEDIAF) verilerine göre Avrupa’da yaklaşık 108 milyon kedi ve 90 milyon köpek bulunuyor. Yaklaşık 139 milyon hanenin en az bir evcil hayvan sahiplendiği Avrupa’da evcil hayvan bakım pazarı büyümesini sürdürüyor. Veriler, Türkiye’de de yaklaşık 6,5 milyon sahipli kedi ve köpek bulunduğunu gösteriyor. Bunların yaklaşık 5 milyonu kedi, 1,5 milyonu ise köpeklerden oluşuyor. Evcil hayvan sahipliğinin artmasıyla birlikte bakım ve hijyen ürünleri pazarı da büyümesini sürdürüyor.
Bu kapsamda Evyap da 2024 yılında ’Petlove’ markasıyla evcil hayvan bakım kategorisine giriş yapmış bulunuyor. Evyap Hijyen Kategorisi Pazarlama Direktörü Faruk Ildır, pet sektörünün Türkiye’de son yıllarda istikrarlı bir şekilde büyüyen ve önümüzdeki dönemde de hızlı büyümesini sürdürecek kategorilerden biri olduğunu vurguluyor. Şirket, kişisel bakım ve temizlik alanındaki üretim deneyimini evcil hayvan bakım ürünlerine taşıyarak, kedi ve köpeklerin cilt ve tüy yapısına uygun özel formüller geliştiriyor.
Özcan Yılmaz / Doku Group Petcare Kurucusu
Dijital platformlarda da satıyor
Pet kozmetik ürünleri alanında faaliyet gösteren şirketlerden biri de Doku Group. Kozmetik sektöründe tecrübeli iki girişimci tarafından kurulan şirketin, bir yıl süren AR-GE çalışmalarının sonucunda ortaya çıkan ‘Doku Petcare’ markalı pet kozmetik ürünleri üç yıldır satışta. Ankara Kazan’da 4 bin metrekarelik kapalı alandaki tesislerinde pet şampuan, pet parfüm, pet home diffuser, kıtık açıcı tüy sprey, kedi kumu spreyi, pati temizleme köpüğü ürettiklerini söyleyen Doku Group Petcare Kurucusu Özcan Yılmaz, Türkiye de binin üzerinde local petshop mağazasında, online kanalda Trendyol, Hepsiburada, N11, Amazon’da ve hızlı teslimat yapan platformlarda ürünlerini satışa sunduklarını belirtiyor. Önceliklerinin Türkiye’deki konumlarını güçlendirmek olduğunu dile getiren Yılmaz, “Bugüne kadar Gürcistan, Avusturalya ve Suudi Arabistan’a küçük adetlerde ihracat yaptık. Bu yıl ekim ayında İstanbul’da düzenlenecek PetZoo Eurasia Fuarı’nda yer alarak yurt dışı satış tarafımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz” diyor.
Geçen yıl yaklaşık 7 milyon TL ciro gerçekleştirdiklerini bu yıl ise yüzde 50’lik büyüme hedeflediklerini ifade eden Yılmaz, “Önümüzdeki yıllarda pet sektöründe daha hızlı bir büyüme öngörüyoruz. Pet kuaförleri, pet taxi, pet otelleri, hayvan bakıcıları, pet hastaneleri gibi iş alanlarının hızla büyüyeceğini düşünüyoruz” diye anlatıyor.
Ali Keleş / Mally Pet Kurucusu
Vegan ürünler geliyor
Temelleri 2020 yılında atılan Mally Pet de evcil hayvanlara yönelik takviye edici gıda ve bakım-kozmetik ürünlerini satışa sunuyor. Ürünlerini pazar yerlerinin yanı sıra kendi e-ticaret siteleri üzerinden de tüketicilerle buluşturduklarını söyleyen Mally Pet Kurucusu Ali Keleş, şöyle devam ediyor: “Ürün portföyümüzde kuru şampuandan koku giderici spreylere, malt ve yavru kedi macunlarından vitamin ve bağışıklık destekleyicilere kadar pek çok çeşit yer alıyor. Yakında yeni ürünlerimizi tamamen vegan içeriklerle geliştirmeyi, hayvanların sağlık problemlerini, yaralanma sonrası bakım ve özel ihtiyaçlarını desteklemeyi hedefliyoruz. Son yıllarda tüketicilerin çok daha bilinçli tercihler yaptığını gözlemliyoruz. Özellikle doğal içerikli ürünlere olan ilgi belirgin şekilde arttı.”
Sektördeki büyümeyi destekleyen 8 neden
- Evcil hayvanların aile bireyi olarak görülmesi
- Premium ve kişiselleştirilmiş ürünlere artan talep
- Organik ve fonksiyonel mamaların yaygınlaşması
- Veteriner sağlık hizmetlerinin gelişmesi
- Pet sigortalarının büyümesi
- Akıllı tasma, GPS takip cihazı ve IoT tabanlı ürünlerin yaygınlaşması
- Moda ve lüks markaların pet kategorisine yatırım yapması
- E-ticaret ve abonelik modellerinin güçlenmesi
Moda devlerinden pet koleksiyonları
- Bir zamanlar yalnızca niş bir pazar olarak görülen evcil hayvan modası, bugün küresel moda endüstrisinin stratejik büyüme alanlarından biri haline geldi. Bugün Gucci, Prada, Louis Vuitton, Versace, Fendi, Moncler, Celine, Balenciaga ve adidas gibi markalar, kendi tasarım dilini evcil hayvan koleksiyonlarına taşıyarak yeni bir lüks segment oluşturuyor.
- Koleksiyonlar özel yapılarıyla dikkat çekiyor. Örneğin; outdoor giyimin önemli markalarından Moncler, ‘Moncler Poldo Dog Couture’ koleksiyonuyla köpekler için teknik montlar ve yağmurluklar tasarlıyor. İnsan koleksiyonlarında kullanılan performans kumaşlarının benzerleri, evcil hayvan ürünlerinde de tercih ediliyor. Bu yaklaşım, pet modasının yalnızca estetik değil, fonksiyonel bir alan haline geldiğini de gösteriyor.
- Lüks moda markaları evcil hayvan kategorisini yalnızca tamamlayıcı bir aksesuar alanı olarak görmüyor; yüksek katma değerli bir yaşam tarzı segmenti olarak konumlanıyor. Koleksiyonların giriş seviyesinde fiyatlar 200 – 350 Euro arasında değişirken, üst segmentte 20 bin Euro’ya ulaşan ürünler bulunuyor.
- Özellikle Louis Vuitton, Gucci, Dolce & Gabbana ve Hermès, pet koleksiyonlarını tıpkı ana moda koleksiyonları gibi prestij ve ayrıcalık üzerine inşa ediyor. Bu tablo, evcil hayvan modasının artık küresel lüks sektörünün önemli bir gelir kalemi haline geldiğinin en somut göstergelerinden biri.
- Moda dünyasında son dönemin yükselen akımlarından biri de ‘matching outfits’ olarak adlandırılan sahip ve evcil hayvanın uyumlu giyinmesi. Birçok marka aynı desen, renk veya kumaşlardan hem insanlar hem de evcil hayvanlar için ürün geliştiriyor. Böylece evcil hayvan, ailenin yalnızca bir üyesi değil, markanın yaşam tarzı hikayesinin de doğal bir parçasına dönüşüyor.