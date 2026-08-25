Nesilden nesile aktarılan meslek: 26 yıldır yayla yayla dolaşıyorlar

Tüz, Bingöl balı tescil edildikten sonra ilginin ve satışların arttığını dile getirerek, "Balımızı hayırlısıyla almaya başladık. Balımız organik baldır. Yılda bir defa bal alıyoruz. En doğal balı üretmek için çalışıyoruz.

Hem hakiki karakovan hem de petek balımız var. Arıcılığı nesilden nesile sürdürüyoruz. Oğlum Veysel'e de arıcılığı öğretiyorum. Babamızdan bize kaldı, biz de çocuklarımıza öğretiyoruz." dedi.