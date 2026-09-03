7 yıldır atıl durumdaydı: Kadınların eliyle yeniden hayat buldu

Parlak, işletmenin hem Gümüşhane'nin turizm potansiyeline katkı sağlamasını hem de kadınların ürettiği ürünler için satış noktası olmasını amaçladıklarını dile getirerek, "Kadınların bulunduğu her alanın güzelleştiğine inanıyoruz. Burada kadınların turizm sektöründe daha aktif ve etkin rol almasını amaçlıyoruz." dedi.