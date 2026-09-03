7 yıldır atıl durumdaydı: Kadınların eliyle yeniden hayat buldu

Gümüşhane'nin turistik noktalarından Torul Cam Seyir Terası'nın bulunduğu alanda faaliyet gösteren işletme, yöresel ürünleri ziyaretçilerle buluşturuyor.
Kadınların hazırladığı yerel lezzetlerin yanı sıra el emeği ürünler de işletmeye gelen misafirlere sunuluyor.
1 Tek katlı yapı yeniden değerlendirildi
Torul Cam Seyir Terası'nın bulunduğu alanda yer alan ve Orman İşletme Müdürlüğünce belediyeye tahsis edilen tek katlı yapı, 2023'te kurulan kooperatif tarafından yeniden değerlendirildi.
2 Restoran ve satış alanı oluşturuldu
Belediyenin de desteğiyle yaklaşık 15 milyon liralık yatırımla yenilenen binada, restoran ve satış alanı oluşturuldu. Böylece atıl durumdaki yapı, seyir terasına gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere hizmet veren işletmeye dönüştürüldü.
3 Üretim yapan kadınların ürünleri satışa sunuluyor
İşletmede, kooperatif üyelerinin yanı sıra ilçe ve çevresinde üretim yapan kadınların ürünleri satışa sunuluyor.
4 "Daha kurumsal bir yapı oluşturmak amacıyla kurduk"
Almila Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Ayşegül Öznur Parlak, kooperatifi daha kurumsal bir yapı oluşturmak ve turizm alanındaki yatırım hayalini hayata geçirmek amacıyla kurduklarını söyledi.
5 Atıl binayı turizme kazandırmaya karar vermişlerdi
Atıl binayı belediyenin teşvikiyle turizme kazandırmaya karar verdiklerini ifade eden Parlak, Ticaret Bakanlığından da yaklaşık 1,5 milyon lira proje desteği aldıklarını anlattı.
6 "Kadınların turizm sektöründe daha aktif ve etkin rol almasını amaçlıyoruz"
Parlak, işletmenin hem Gümüşhane'nin turizm potansiyeline katkı sağlamasını hem de kadınların ürettiği ürünler için satış noktası olmasını amaçladıklarını dile getirerek, "Kadınların bulunduğu her alanın güzelleştiğine inanıyoruz. Burada kadınların turizm sektöründe daha aktif ve etkin rol almasını amaçlıyoruz." dedi.
7 Üreticilere ekonomik katkı sağlamayı da hedefliyorlar
İşletmede, Gümüşhane ve çevresinde kadınlar tarafından üretilen pestil, köme, kuşburnu ve dut pekmezi, reçel, fasulye, külek, hediyelik eşya ve çeşitli el emeği ürünlerin satışa sunulduğunu belirten Parlak, bu ürünleri ziyaretçilerle buluşturarak üreticilere ekonomik katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.
8 İşletmede kadın çalışanlara öncelik veriyorlar
Parlak, işletmede kadın çalışanlara öncelik verdiklerini, özellikle üniversite öğrencilerinin çalışma hayatına katılmalarını ve ekonomik yönden desteklenmelerini önemsediklerini ifade etti.