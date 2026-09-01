Bir şirket yeni iş ilişkisini KAP'a bildirdi: 3 milyar lira hasılat bekleniyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Borsa İstanbul'da "ALBTN" koduyla işlem görmeye başlayan Albayrak Beton, büyüme yolculuğuna yeni iş anlaşmalarıyla devam ediyor.

Albayrak Beton, Çelikler-Fernas-Güryapı Adi Ortaklığı ile İstanbul'daki iki raylı sistem projesine hazır beton tedariğini kapsayan nihai sözleşmeyi imzaladı. Sözleşme kapsamında şirket, Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı ile Altunizade-Bosna Bulvarı Raylı Sistem Hattı projelerinin hazır beton tedarikini gerçekleştirecek.

Şirketin, halka arz izahnamesinde de yer alan proje kapsamında süreç boyunca yaklaşık 3 milyar lira hasılat elde edilmesi öngörülüyor. Proje gereksinimleri ve saha koşullarına bağlı olarak, söz konusu hasılat tutarında değişiklik meydana gelebileceği belirtiliyor.

İstanbul'un raylı sistem altyapısının geliştirilmesine yönelik yatırımlar arasında yer alan projeler için yapılan anlaşma, şirketin altyapı ve üstyapı projelerindeki konumunu pekiştirirken, halka arz sonrasında büyüme hedefleri açısından da adım oluşturuyor.

Şirket, sahip olduğu üretim kapasitesi, lojistik kabiliyetleri ve proje deneyimiyle büyük ölçekli altyapı yatırımlarının ihtiyaç duyduğu yüksek hacimli hazır beton tedariki faaliyetlerini sürdürüyor.