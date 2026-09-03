Opel Eylül ayı kampanyasını duyurdu: İşte model model güncel fiyat listesi...

“Ticaretin Yeni Enerjisi” yaklaşımıyla ticari hayatı kolaylaştıran Opel, hafif ticari araç modelleriyle işinin profesyonellerine esnek ve pratik çözümler sunuyor. Binek otomobil konforunu hafif ticari araçların işlevselliğiyle birleştiren marka, KOBİ’lerin ve ticaretle uğraşan müşterilerinin farklı ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ediyor. Opel’in çok yönlü hafif ticari araç modeli Combo, manuel şanzımanlı Essential donanım seviyesinde kredisiz satın alımlarda 1.420.000 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor. Ayrıca model , 500 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim seçeneğiyle satışa sunulurken Ultimate donanım seviyesi için 600 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim fırsatı ile dikkat çekiyor. Combo’nun tamamen elektrikli versiyonunda ise 300 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi veya nakit indirim imkânı bulunuyor. Combo Cargo modeli ise 600 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim fırsatıyla müşterilere sunuluyor.

Çeşitli gövde seçenekleriyle ticari hayatın farklı ihtiyaçlarına cevap veren Vivaro Cargo ve Kamyonet modelleri, 750 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim fırsatıyla Opel showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor. Vivaro City Van modelinde ise 600 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim imkânı sunuluyor. Alman mühendisliği ve ince düşünülmüş detaylarıyla öne çıkan Zafira, Edition Plus donanım seviyesinde 750 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya nakir indirim seçeneğiyle sunulurken Zafira Ultimate XL donanımında ise 600 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânı veya nakit indirim fırsatı bulunuyor. Movano 3.5 tonluk modelinde eylül ayına özel 750 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim fırsatı bulunuyor. 4,2 tonluk Movano versiyonunda ise kredi tutarı 1 milyon TL’ye ulaşıyor. Model, 1 milyon TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim seçeneğiyle satın alınabiliyor.