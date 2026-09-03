Opel Eylül ayı kampanyasını duyurdu: İşte model model güncel fiyat listesi...

Opel Corsa, manuel şanzımanlı Edition versiyonuna özel 1.444.000 TL’den başlayan fiyatıyla dikkat çekiyor. Mokka, Frontera, Grandland ve Astra modellerinde farklı ihtiyaçlara yönelik kredi seçenekleri sunulurken, Opel’in hafif ticari araç ailesinde ise 1 milyon TL’ye varan kredi ve yüzde 0’a varan faiz avantajı sağlanıyor. Opel, eylül ayı boyunca geçerli avantajlı satın alma seçeneklerini keşfetmek isteyen müşterilerini Opel showroomlarına davet ediyor.
1 Cesur ve yalın tasarımlı
Opel, Eylül ayında binek ve hafif ticari araç modellerinde avantajlı satın alma koşulları sağlıyor. Geniş iç hacmi ve çok yönlü kullanım özellikleriyle ailelerin günlük yaşamına uyum sağlayan Opel Frontera, hibrit ve tamamen elektrikli versiyonlarıyla farklı kullanım beklentilerine uygun çözümler sunuyor. 48V hibrit teknolojisine sahip Frontera Hybrid, elektrikli ulaşım arayışında olan ancak sürüş alışkanlıklarını değiştirmek istemeyen kullanıcılar için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Frontera Hybrid, eylül ayına özel 300 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizli kredi veya nakit indirim seçeneğiyle sunuluyor. Cesur ve yalın tasarımı, ikonik Opel Vizörü ve Pure Panel kokpitiyle dikkat çeken kompakt SUV Opel Mokka’nın hibrit versiyonu ise 300 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi veya nakit seçeneğiyle Opel showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor. Opel’in üstün Alman teknolojilerini ve modern tasarım dilini bir araya getiren SUV ürün gamının amiral gemisi Grandland Hybrid, tüzel müşterilere özel 400 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatıyla satın alınabiliyor. Aydınlatmalı Opel logosu ve yeni Vizör tasarımıyla dikkat çeken Yeni Astra modeli ise tüzel müşterilere özel 300 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkânı sağlıyor.
2 Elektrikli Opel modellerine eylül ayına özel kredi fırsatları
Opel, avantajlı finansman olanaklarıyla tamamen elektrikli modellerini müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor. Markanın C-SUV segmentindeki yüzde 100 elektrikli modeli Grandland Elektrik, Edition donanım seviyesinde kredisiz satın alımlarda 2.485.000 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor. Model, ayrıca tüzel müşterilere özel 300 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle de satın alınabiliyor. Opel’in yüzde 100 elektrikli SUV modeli Frontera Elektrik ise 300 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi veya nakit indirim seçeneğiyle sunuluyor.
3 Opel’de ticareti kolaylaştıran cazip kredi imkânları
“Ticaretin Yeni Enerjisi” yaklaşımıyla ticari hayatı kolaylaştıran Opel, hafif ticari araç modelleriyle işinin profesyonellerine esnek ve pratik çözümler sunuyor. Binek otomobil konforunu hafif ticari araçların işlevselliğiyle birleştiren marka, KOBİ’lerin ve ticaretle uğraşan müşterilerinin farklı ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ediyor. Opel’in çok yönlü hafif ticari araç modeli Combo, manuel şanzımanlı Essential donanım seviyesinde kredisiz satın alımlarda 1.420.000 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor. Ayrıca model , 500 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim seçeneğiyle satışa sunulurken Ultimate donanım seviyesi için 600 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim fırsatı ile dikkat çekiyor. Combo’nun tamamen elektrikli versiyonunda ise 300 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi veya nakit indirim imkânı bulunuyor. Combo Cargo modeli ise 600 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim fırsatıyla müşterilere sunuluyor.
Çeşitli gövde seçenekleriyle ticari hayatın farklı ihtiyaçlarına cevap veren Vivaro Cargo ve Kamyonet modelleri, 750 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim fırsatıyla Opel showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor. Vivaro City Van modelinde ise 600 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim imkânı sunuluyor. Alman mühendisliği ve ince düşünülmüş detaylarıyla öne çıkan Zafira, Edition Plus donanım seviyesinde 750 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya nakir indirim seçeneğiyle sunulurken Zafira Ultimate XL donanımında ise 600 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânı veya nakit indirim fırsatı bulunuyor. Movano 3.5 tonluk modelinde eylül ayına özel 750 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim fırsatı bulunuyor. 4,2 tonluk Movano versiyonunda ise kredi tutarı 1 milyon TL’ye ulaşıyor. Model, 1 milyon TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim seçeneğiyle satın alınabiliyor.