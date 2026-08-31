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Bu hafta 3 şirket temettü ödemesi yapacak

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin temettü ödemeleri bu haftada devam edecek. 31 Ağustos-4 Eylül 2026 haftasında 3 şirket yatırımcılarına nakit kâr payı dağıtacak.

Ekonomist
Ekonomist
Bu hafta 3 şirket temettü ödemesi yapacak

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin temettü ödemeleri devam ediyor. 31 Ağustos-4 Eylül 2026 haftasında 3 şirket yatırımcılarına nakit kâr payı dağıtacak.

Haftanın temettü takviminde Suwen Tekstil, Türk Tuborg ve Berkosan yer alıyor.

1 31 Ağustos Pazartesi-SUWEN

31 Ağustos Pazartesi-SUWEN

Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN) yatırımcılarına hisse başına 0,1518 TL net temettü ödeyecek. Brüt temettü tutarı 0,1786 TL olarak belirlendi.

2 2 Eylül Çarşamba-TBORG

2 Eylül Çarşamba-TBORG

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. (TBORG) hisse başına 8,0928 TL net temettü dağıtacak. Brüt temettü 9,5209 TL seviyesinde.

3 4 Eylül Cuma-BRKSN

4 Eylül Cuma-BRKSN

Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. (BRKSN) 2. taksit kapsamında hisse başına 0,0500 TL net temettü ödeyecek. Brüt tutar 0,0588 TL.
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