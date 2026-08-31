Bu hafta 3 şirket temettü ödemesi yapacak

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin temettü ödemeleri devam ediyor. 31 Ağustos-4 Eylül 2026 haftasında 3 şirket yatırımcılarına nakit kâr payı dağıtacak.
Haftanın temettü takviminde Suwen Tekstil, Türk Tuborg ve Berkosan yer alıyor.
1 31 Ağustos Pazartesi-SUWEN
Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN) yatırımcılarına hisse başına 0,1518 TL net temettü ödeyecek. Brüt temettü tutarı 0,1786 TL olarak belirlendi.
2 2 Eylül Çarşamba-TBORG
Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. (TBORG) hisse başına 8,0928 TL net temettü dağıtacak. Brüt temettü 9,5209 TL seviyesinde.