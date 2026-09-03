Yapay zekalı "Avcı" sahnede: 7/24 dijital takiple siber suç örgütlerine işte böyle geçit vermiyorlar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bilişim sistemleri kullanılarak işlenen suçların önlenmesi, tespiti ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını, internet ortamındaki sanal devriyeden dijital delil incelemelerine, siber dolandırıcılıktan yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin takibine kadar geniş alanda sürdürüyor.

Ekipler, sosyal medya platformlarından internet sitelerine, mesajlaşma uygulamalarından banka ve kripto hesaplarına kadar uzanan dijital izleri inceleyerek suç şüphelilerinin tespit edilmesi ve suç ağlarının ortaya çıkarılması için çalışma yapıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi bünyesindeki farklı bürolar aracılığıyla siber dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve kumar, suç gelirleri, çevrim içi çocuk istismarı ve bilişim suçlarıyla mücadele ediliyor, sanal devriye ekipleri de internet ortamını proaktif şekilde takip ediyor.

İhbar ve şikayetlerin yanı sıra ekiplerin kendi tespitleri doğrultusunda başlatılan soruşturmalarda dijital deliller ile mali hareketler birlikte değerlendiriliyor. Böylece suçun yalnızca failine değil, arkasındaki organizasyona ve suçtan elde edilen gelire de ulaşılması hedefleniyor.