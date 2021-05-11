Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını bildirdi.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını bildirdi.
Ayrıntılar geliyor
ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin en büyük petrol boru hatlarından biri olan Colonial Pipeline'a yönelik siber saldırıda fidye yazılımının aktörlerinin...Daha fazla oku
Dijital dönüşüm, son on yılın en stratejik kavramlarından biri oldu. Eski iş yapış yöntemleri yerini adım adım dijitalleşmeye bırakırken bu süreci iyi değerlendirenler çok büyük avantajlar elde ederek piyasadaki konumlarını güçlendirdiler. Peki sizin şirketiniz de dijitalleşmeye hazır mı?Daha fazla oku
İngiltere Kovid-19 önlemlerinin kaldırılmasında üçüncü aşamaya geçiyor. 17 Mayıs'tan itibaren sinema, tiyatro ve müzeler yeniden açılacak, restoranlar iç mekanlarda müşteri...
ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin en büyük petrol boru hatlarından biri olan Colonial Pipeline'a yönelik siber saldırıda fidye yazılımının aktörlerinin...
Uğur Şahin'in şirketi BioNTech bu yıl için koronavirüs aşısından elde edilecek gelir tahminlerini 12.4 milyar euro’ya yükseltti. BioNTech’in daha önceki...
Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Singapur'da mRNA (mesajcı RNA) teknolojisine dayanan aşıları için bölgesel bir merkez ve yeni bir üretim tesisi...
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