Dünyadan izole 35 gün bitti: YKS soru kitapçıkları sınav merkezlerine böyle gönderildi

"Sınav gününe ilişkin güzel bir uyku geçirmelerini, güzel bir kahvaltı yapmalarını ve stresten uzak bir şekilde çalıştıklarının ve emeklerinin tam karşılığını alacakları bir sınav hazırlığında olduğumuzu söylemek isterim. Dolayısıyla kendilerini rahat hissedeceği şekilde sınav ortamına gelmelerini isterim. Ancak şunu da söylemek isterim ki, sınava gelmeden önce muhakkak sınav merkezlerini, sınav binalarını kontrol etmelerini tavsiye ediyorum. TYT oturumlarının ait olduğu sınav binasını, AYT'nin ve YDT'nin ait olduğu sınav binalarını kontrol etmelerini özellikle istirham ediyorum. Sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi ve sınava giriş belgesini unutmamalarını özellikle tavsiye ediyorum."

Adayların girecekleri oturumlara vaktinde gelmeleri gerektiğini ifade eden Ersoy, "Hatta mümkünse sınavdan en az yarım saat önce sınav binası çevresinde olsunlar. Ola ki bir aksilik olması durumunda bu aksiliği telafi edecek zamanları olsun. Çünkü bir adayın sınava girmemesinin yaşadığı üzüntü emin olun bizi daha fazla etkiliyor. Hiçbir adayın bu emeğinin karşılığını almaması anlamında sınava girmemesini arzu etmiyoruz." ifadelerini kullandı.