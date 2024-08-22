A Jet'ten 1 Euro'ya uçuş fırsatı: İşte kampanya detayları

A Jet, Avrupa'dan Türkiye'ye olan uçuşlara yönelik kampanya düzenledi. A Jet, Avrupa'dan Türkiye yönüne uçacaklar için 1 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla bilet satışı yapacak.

KAMPANYA TARİHLERİ

22-24 Ağustos 2024 tarihinde alınacak biletlerle 22 Ağustos - 24 Ekim 2024 tarihleri arasında seyahat edilecek.

Kampanya kapsamında biletler yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı tek yön 1 EUR + vergilerden başlayan fiyatlarla sunulacak.

KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU ÜLKELER

Kampanya Almanya, Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Hollanda, Macaristan, Kuzey Makedonya, İngiltere, İsviçre, İtalya, Kosova, Sırbistan ülkelerinden çıkışlı Türkiye varışlı tek yön tüm uçuşları kapsıyor.

25 bin koltuk kampanya için tahsis edildi.