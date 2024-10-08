AB, Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayacak

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, yeni yaptırımların "Rusya hükümetinin AB ve üye ülkelerin temel değerlerini, güvenlik, bağımsızlık ve bütünlükleri ile uluslararası örgütler ve üçüncü ülkelerin değerlerini zayıflatan eylem ve politikalarına dahil olan kişi ve kurumları" hedef alacağı aktarıldı.

Açıklamada, yaptırımların amacının "seçim süreçlerinin ve demokratik kurumların işleyişinin baltalanması, ekonomik faaliyetlere yönelik tehditler ve sabotajlar, kötü niyetli siber faaliyetler, göçmenlerin araçsallaştırılması gibi çeşitli hibrit tehditler" ile mücadele etmek olduğu bildirildi.

Yaptırımların hangi kurum ve kişileri kapsayacağına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

AB Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün alınan karar, AB'nin Rusya'nın son dönemde Avrupa topraklarında gerçekleştirdiği yeni operasyonlarla artan hibrit faaliyetlerine verdiği yanıtın bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

Borrell, "AB'ye, üye ülkelerine ve ortaklarına yönelik istikrarsızlaştırıcı eylemlerin bedeli vardır. Rusya direncimizi ve istikrarımızı baltalamayı başaramayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin yaptırımları; listeye alınan kişi ve kuruluşların 27 üye ülkedeki varlıklarının dondurulması, onlara doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik kaynak sağlanması yasağı ve listede yer alan gerçek kişilere AB'ye seyahat yasağını içeriyor.