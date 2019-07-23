AB ve ABD yaptırımları Türkiye’yi nasıl etkiler?
Geçen hafta AB ve ABD’den gelen yaptırım haberleri yakından takip edildi.
Piyasalarda bu haberlerin henüz olumsuz bir etkisi görülmedi.
Ancak muhtemel ABD yaptırımlarının ağır bir yük getirmesinin Türkiye ekonomisine darbe vurabileceği yorumları yapılıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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