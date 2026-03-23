TOKİ İstanbul kurası ne zaman, bu hafta mı? Tarih belli oldu mu?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, 79 ildeki kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından tüm gözler mega kent İstanbul'a çevrildi.
Bakan Murat Kurum'un açıklamaları doğrultusunda, Ramazan Bayramı'nın hemen ardından kura sürecinin başlaması kesinleşti.
Beklenen Tarih Aralığı: Kuralların 23-27 Mart 2026 tarihleri arasında başlaması ve Mart ayı sonuna kadar (31 Mart) etap etap devam etmesi bekleniyor.
Resmi Katılım: Kura çekim töreninin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Mekan ve Saat: Kura çekiminin yapılacağı kesin kapalı alan (spor salonu vb.) ve tam saat bilgisi TOKİ tarafından her an duyurulabilir. Genellikle kura çekimleri sabah 10:00 itibarıyla başlamaktadır.
TOKİ İstanbul Başvuru Sonuçları Sorgulama
İstanbul'daki dev projeye başvuran milyonlarca vatandaş için "Kabul/Red" listeleri erişime açılmış durumdadır.
E-Devlet Üzerinden: "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Başvuru Bilgileri Sorgulama" ekranından durumunuzu anlık olarak görebilirsiniz.
TOKİ Sitesi Üzerinden: toki.gov.tr adresindeki duyurular kısmından kategorilere göre (Emekli, Genç, Engelli vb.) hazırlanan listeleri kontrol edebilirsiniz.
Kura Hakkı: Sadece "Başvurusu Kabul Edilenler" listesinde yer alan adaylar noter huzurundaki çekilişe dahil edilecektir.
Kura Sonuçları (İsim Listesi) Nasıl Öğrenilecek?
Çekiliş başladığı andan itibaren sonuçlara şu kanallardan ulaşılabilecek:
Canlı Yayın: Kuralar noter huzurunda çekilecek ve TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacaktır.
Sorgulama Ekranı: Çekiliş tamamlanan ilçelerin isim listeleri aynı gün talep.toki.gov.tr adresine yüklenecektir.
e-Devlet Sonuç: Kesinleşen asil ve yedek hak sahipliği bilgisi, kura çekiminden yaklaşık 24 saat sonra e-Devlet sisteminde güncellenecektir.
Ücret İadesi Hatırlatması
Kurada ismi çıkmayan (hak sahibi olamayan) vatandaşlar, başvuru sırasında yatırdıkları 500 TL tutarındaki ücreti, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonra başvuru yaptıkları banka şubelerinden veya ATM'lerden geri alabileceklerdir.