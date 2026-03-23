TOKİ İstanbul kurası ne zaman, bu hafta mı? Tarih belli oldu mu?

Bakan Murat Kurum'un açıklamaları doğrultusunda, Ramazan Bayramı'nın hemen ardından kura sürecinin başlaması kesinleşti.

Beklenen Tarih Aralığı: Kuralların 23-27 Mart 2026 tarihleri arasında başlaması ve Mart ayı sonuna kadar (31 Mart) etap etap devam etmesi bekleniyor.

Resmi Katılım: Kura çekim töreninin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Mekan ve Saat: Kura çekiminin yapılacağı kesin kapalı alan (spor salonu vb.) ve tam saat bilgisi TOKİ tarafından her an duyurulabilir. Genellikle kura çekimleri sabah 10:00 itibarıyla başlamaktadır.