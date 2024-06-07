ABD: Türkiye, F-16 satış kabul mektubunu imzaladı

Ocak ayında ABD Dışişleri Bakanlığı, Biden yönetiminin Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etmesini desteklediğini açıklamıştı. Biden, Türkiye'ye 20 milyar dolarlık F-16 satışını onaylaması için Kongre'ye çağrı yapmıştı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake ise F-16'ların Türkiye'ye satışında sona yaklaşıldığı mesajını vererek, "Türkiye'nin son nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarını alması ve mevcut F-16 filosunu modernize etmesi konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldı" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ABD Büyükelçisi Flake, "Bu, ABD'nin ulusal güvenliği, Türkiye’nin ulusal güvenliği ve NATO’nun birlikte çalışabilirliği açısından iyi bir adım. Yoğun çalışmalarından dolayı Türkiye Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'na teşekkürler" açıklamasında bulundu.