ARA
Bist 100
10269,85
-0,1%
Bist 100
Dolar/TL
32,2886
0,1603%
Dolar/TL
Euro/TL
35,1943
-0,0431%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,089
-0,0005%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2444,85
-0,72%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

ABD: Türkiye, F-16 satış kabul mektubunu imzaladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin F-16 satış kabul mektubunu imzaladığını duyurdu. Sürecin tamamlanması ile birlikte Türkiye, ABD'den 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı ile 79 adet F-16 modernizasyon kiti satın alacak.

07 Haziran 2024 | 09:46
Son Güncellenme: 07 Haziran 2024 | 09:59
ABD: Türkiye, F-16 satış kabul mektubunu imzaladı

Ocak ayında ABD Dışişleri Bakanlığı, Biden yönetiminin Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etmesini desteklediğini açıklamıştı. Biden, Türkiye'ye 20 milyar dolarlık F-16 satışını onaylaması için Kongre'ye çağrı yapmıştı. 

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake ise F-16'ların Türkiye'ye satışında sona yaklaşıldığı mesajını vererek, "Türkiye'nin son nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarını alması ve mevcut F-16 filosunu modernize etmesi konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldı" ifadelerini kullandı. 

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ABD Büyükelçisi Flake, "Bu, ABD'nin ulusal güvenliği, Türkiye’nin ulusal güvenliği ve NATO’nun birlikte çalışabilirliği açısından iyi bir adım. Yoğun çalışmalarından dolayı Türkiye Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'na teşekkürler" açıklamasında bulundu.

 

Sabah Kahvesi bültenine 'ücretsiz' üye olun, güne piyasalar açılmadan daha fazla haberle başlayın! Üyelik için TIKLAYIN 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2444,85 -0,72%
  • ALTIN ONS 2355,4 -0,91%
  • BIST 100 10269,85 -0,1%
  • DOLAR/JAPON YENI 155,562 -0,025%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36783 0,05925%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 88,77 -0,3074%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,2886 0,1603%
  • EURO/DOLAR 1,089 -0,0005%
  • EURO/TURK LIRASI 35,1943 -0,0431%
  • STERLIN/DOLAR 1,27925 0,02346%
Borsa Haberleri
70. yılını kutlayan Alarko Holding (ALARK) yeni logosunu paylaştı
THY Mayıs ayı rakamlarını açıkladı
Yabancıdan son 2 yılın en sert hisse satışı
İş Yatırım’dan Sabancı Holding için bilanço analizi ve hedef fiyat
Sasa Polyester (SASA) bu sabah 'bedelsiz' kararını duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 4 şirket (5 Haziran)
Sabancı Holding'ten (SAHOL) ilk çeyrek değerlendirmesi
Bir şirketten daha 'bedelsiz' kararı geldi (5 Haziran)
'Halka arz sonrası hiçbir borcumuz yok, bu nakdi yatırıma ayıracağız'
Türk Telekom'un (TTKOM) temettü kararı kesinleşti
CW Enerji (CWENE) temettü teklifini duyurdu
Borsa ve kriptoda vergi iddiası için Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama
5 Haziran BIST teknik analizi ve günlük bülten
1981 yılında kurulan şirket dün bedelsiz kararını açıkladı
Kocaer Çelik'ten (KCAER) 'bedelsiz' açıklaması: Başvuru güncellendi
GERİ
İLERİ
70. yılını kutlayan Alarko Holding (ALARK) yeni logosunu paylaştı
THY Mayıs ayı rakamlarını açıkladı
Yabancıdan son 2 yılın en sert hisse satışı
İş Yatırım’dan Sabancı Holding için bilanço analizi ve hedef fiyat
Sasa Polyester (SASA) bu sabah 'bedelsiz' kararını duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 4 şirket (5 Haziran)
Sabancı Holding'ten (SAHOL) ilk çeyrek değerlendirmesi
Bir şirketten daha 'bedelsiz' kararı geldi (5 Haziran)
'Halka arz sonrası hiçbir borcumuz yok, bu nakdi yatırıma ayıracağız'
Türk Telekom'un (TTKOM) temettü kararı kesinleşti
CW Enerji (CWENE) temettü teklifini duyurdu
Borsa ve kriptoda vergi iddiası için Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama
5 Haziran BIST teknik analizi ve günlük bülten
1981 yılında kurulan şirket dün bedelsiz kararını açıkladı
Kocaer Çelik'ten (KCAER) 'bedelsiz' açıklaması: Başvuru güncellendi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL