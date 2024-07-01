ARA
Bist 100
10396,05
-2,37%
Bist 100
Dolar/TL
32,675
-0,1311%
Dolar/TL
Euro/TL
35,1778
0,3701%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0756
0,3836%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2444,47
-0,12%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Açlık sınırı 19 bin liraya dayandı

TÜRK-İŞ, haziran ayında 4 kişilik aile için açlık sınırını 18 bin 978 lira, yoksulluk sınırını 61 bin 820 lira olarak hesapladı.

01 Temmuz 2024 | 12:21
Açlık sınırı 19 bin liraya dayandı

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Haziran 2024 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, haziranda 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 18 bin 978 lira 77 kuruş oldu.

Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 61 bin 820 lira 10 kuruş olarak hesaplandı.

Araştırmada, bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 24 bin 614 lira olarak belirlendi.

Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 0,05 gerçekleşti. Son 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 82,96'yı buldu.

Ortalama meyve kilogram fiyatı 57 lira

Araştırmada yer alan bilgilere göre, haziranda süt, yoğurt, peynir ürünlerinin fiyatında önemli bir değişiklik görülmedi.

Dana ve kuzu eti fiyatları, Kurban Bayramı'nın da etkisiyle bir miktar azaldı. Tavuk eti fiyatında değişim olmadı.

Nohut ve kırmızı mercimek fiyatı 3 lira, kuru fasulye ve yeşil mercimek kilogram fiyatı 5 lira arttı.

Haziran ayında, ortalama sebze kilogram fiyatı 34 lira, ortalama meyve kilogram fiyatı ise 57 lira olarak hesaplandı.

Ayçiçek yağı, zeytinyağı ve tereyağı fiyatlarında kısmi artış görülürken, margarin, siyah ve yeşil zeytin fiyatları sabit kaldı.

Çayın fiyatında bir miktar artış, şeker fiyatlarında ise kısmi düşüş tespit edildi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2444,47 -0,12%
  • ALTIN ONS 2326,77 0%
  • BIST 100 10396,05 -2,37%
  • DOLAR/JAPON YENI 161,379 0,311%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36979 0,14036%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 87,5 2,5464%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,675 -0,1311%
  • EURO/DOLAR 1,0756 0,3836%
  • EURO/TURK LIRASI 35,1778 0,3701%
  • STERLIN/DOLAR 1,26755 0,24081%
Borsa Haberleri
Efor Çay (EFORC) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Borsada bugün 4 şirket için temettü günü (1 Temmuz)
Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı
Borsada bu hafta temettü vermesi kesinleşmiş 10 şirket
Şok Marketler (SOKM) ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Temettü tarihi
Kocaer Çelik (KCAER) temettü tarihi: Ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek?
Ayen Enerji temettü kararını duyurdu
Türk Hava Yolları 900 pilot, 1000 kabin memuru alacak
Borsada bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (29.06.2024)
Borsada bugün bedelsiz başvurusu yapan 4 şirket
SPK bülteninden: 1 bedelli, 1 bedelsiz onayı var
Beşiktaş'a (BJKAS) bedelli onayı geldi
Şişecam'da yeni yönetim kurulu başkanı belli oldu
BİM (BIMAS) ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak? Kesinleşti
GERİ
İLERİ
Efor Çay (EFORC) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Borsada bugün 4 şirket için temettü günü (1 Temmuz)
Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı
Borsada bu hafta temettü vermesi kesinleşmiş 10 şirket
Şok Marketler (SOKM) ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Temettü tarihi
Kocaer Çelik (KCAER) temettü tarihi: Ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek?
Ayen Enerji temettü kararını duyurdu
Türk Hava Yolları 900 pilot, 1000 kabin memuru alacak
Borsada bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (29.06.2024)
Borsada bugün bedelsiz başvurusu yapan 4 şirket
SPK bülteninden: 1 bedelli, 1 bedelsiz onayı var
Beşiktaş'a (BJKAS) bedelli onayı geldi
Şişecam'da yeni yönetim kurulu başkanı belli oldu
BİM (BIMAS) ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak? Kesinleşti
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL