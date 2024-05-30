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Açlık sınırı mayısta asgari ücreti aştı

TÜRK-İŞ, mayıs ayında 4 kişilik aile için açlık sınırını 18 bin 969 lira, yoksulluk sınırını 61 bin 788 lira olarak hesapladı.

30 Mayıs 2024 | 16:18
Açlık sınırı mayısta asgari ücreti aştı

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Mayıs 2024 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, mayısta 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 18 bin 969 lira oldu.

Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 61 bin 788 lira olarak hesaplandı.

Araştırmada, bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 24 bin 609 lira olarak belirlenirken, Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 7,02 artış gösterdi.

Son 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 83,06 hesaplandı.

Dana eti, balık ve tavuk fiyatları sabit kaldı

Araştırmaya göre, sütün fiyatı sabit kalırken, yoğurdun kilogram fiyatı geçen aya göre yüzde 10,28, peynirin kilogram fiyatı yüzde 4,42 arttı.

Dana eti, balık ve tavuk fiyatlarında bu ay değişiklik görülmedi. Kuzu etinin kilogram fiyatı yüzde 3,76 artarak 762 liraya ulaştı.

Geçen ay ihracatta yaşanan olumsuzluklar nedeniyle fiyatı gerileyen yumurtanın ortalama adet fiyatı 3,58 lira oldu.

Bu ay meyvenin ortalama kilogram fiyatı yüzde 21 artarak 56,53 lira, sebzenin ortalama kilogram fiyatı yüzde 12,03 artarak 33,21 lira oldu.

Ankara'da yüzde 25 zamla 200 gram ekmeğin fiyatı 10 liraya yükseldi.

Geçen aya göre pirinçte yüzde 5,50, unda yüzde 6,03, makarnada yüzde 3,41 ve irmikte yüzde 3,75 oranında artış görüldü. Bulgur fiyatı ise değişmedi.

Ayçiçek yağının fiyatı arttı, zeytinyağının fiyatı azaldı

Ayçiçek yağının litre fiyatı geçen aya göre yüzde 6,71 artarak 60,62 liraya ulaştı. Zeytinyağının fiyatı sabit kaldı. Tereyağının kilogram fiyatı yüzde 3,02 artışla 467,93 lira oldu.

Geçen ay ortalama 267 lira olan siyah zeytin bu ay 276 liradan satıldı. Yeşil zeytinin kilogram fiyatı 10 lira ucuzladı.

Şekerin kilogram fiyatı yüzde 6,07 artarak 42,5 lira oldu. Kilogram fiyatına yüzde 13,47 oranında zam yapılan tuz, 23,53 liradan satıldı.

Çay ve ıhlamur fiyatları ortalama yüzde 6 arttı. Bal ve salça fiyatları ise değişmedi.

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