ARA
Bist 100
10165,52
1,14%
Bist 100
Dolar/TL
32,2848
-0,2262%
Dolar/TL
Euro/TL
34,8994
0,4204%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,081
0,6433%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2410,63
0,01%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Adana'da kaldırıma dizilen koyunları art arda kesen kasap kapatıldı

Adana'da kaldırıma dizilen koyunları art arda kesen kasap kapatıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana'nın Seyhan ilçesindeki gıda güvenilirliği ve hijyen standartlarına uymayan işletmenin kapatıldığını bildirdi.

12 Haziran 2024 | 19:19
Adana'da kaldırıma dizilen koyunları art arda kesen kasap kapatıldı

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, işletmede gıda güvenilirliği ve hijyen standartlarına uymayan görüntülerin asla kabul edilebilir olmadığını belirtti. Konuyla ilgili Seyhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığını belirten Yumaklı, "İşletmeye cezai işlem uygulandı. Hijyen standartlarına aykırı kesildiği tespit edilen etler imha edildi. Olumsuz koşullarda gıda satışı yapıldığı belirlenen işletme kapatıldı ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmadık, açtırmayacağız." ifadelerini kullandı.
Adana'da bir kasap dükkanı önündeki kaldırıma dizilen koyunların art arda kesildiği görüntüler, sosyal medyada yer almıştı.

- İş yeri sahibine 148 bin 997 lira ceza kesildi

Görüntülerin ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü, Büyükşehir ve Seyhan Belediyesi zabıta görevlilerinin, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki kasaba giderek incelemelerde bulunduğu ve iş yerinin sahibi İ.H.Ş'ye (19) "kaçak hayvan kesimi" ve "kaldırım işgali" yaptığı gerekçesiyle 148 bin 997 lira ceza kesildiği öğrenildi.


Etiketler
video-haber
0
  • ALTIN GRAM - TL 2410,63 0,01%
  • ALTIN ONS 2322,42 0,24%
  • BIST 100 10165,52 1,14%
  • DOLAR/JAPON YENI 156,682 -0,284%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37237 -0,2533%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 89 -0,2742%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,2848 -0,2262%
  • EURO/DOLAR 1,081 0,6433%
  • EURO/TURK LIRASI 34,8994 0,4204%
  • STERLIN/DOLAR 1,28055 0,509%
Borsa Haberleri
Borsada bugün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (12 Haziran)
Sur Tatil Evleri (SURGY) temettü kararını duyurdu
ASELSAN (ASELS) aldığı yeni siparişi duyurdu
Nakde dönmek isteyen borsa yatırımcısı için son gün!
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket (12 Haziran)
Mayıs 2024'te yabancıların en çok aldığı 5 hisse
Şekerbank (SKBNK) bedelli sermaye artırımı tarihini açıkladı
Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu geldi: Yüzde 500
Europower Enerji (EUPWR) 30 milyon euroluk sözleşmeyi duyurdu
Avrupa'da 'aşırı sağ' sarsıntısı: Banka hisseleri çakıldı, tahvil faizleri 8 ayın zirvesinde
Bilançosuyla öne çıkan 44 şirket
BİST-100’de sektörüne göre F/K bazında ucuz ve yabancıların son 1 ayda en çok aldığı 9 hisse
Kaleseramik (KLSER) kesinleşen temettü kararını duyurdu
Borsa güne yatay başladı (11.06.2024)
Oyuncu musunuz, yatırımcı mısınız?
GERİ
İLERİ
Borsada bugün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (12 Haziran)
Sur Tatil Evleri (SURGY) temettü kararını duyurdu
ASELSAN (ASELS) aldığı yeni siparişi duyurdu
Nakde dönmek isteyen borsa yatırımcısı için son gün!
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket (12 Haziran)
Mayıs 2024'te yabancıların en çok aldığı 5 hisse
Şekerbank (SKBNK) bedelli sermaye artırımı tarihini açıkladı
Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu geldi: Yüzde 500
Europower Enerji (EUPWR) 30 milyon euroluk sözleşmeyi duyurdu
Avrupa'da 'aşırı sağ' sarsıntısı: Banka hisseleri çakıldı, tahvil faizleri 8 ayın zirvesinde
Bilançosuyla öne çıkan 44 şirket
BİST-100’de sektörüne göre F/K bazında ucuz ve yabancıların son 1 ayda en çok aldığı 9 hisse
Kaleseramik (KLSER) kesinleşen temettü kararını duyurdu
Borsa güne yatay başladı (11.06.2024)
Oyuncu musunuz, yatırımcı mısınız?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL