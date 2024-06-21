Adıyamanlı genç bilimcilerden özel eğitim öğrencilerine fırsat eşitliği projesi

9 öğrenciden oluşan Atechna Takımı tarafından geliştirilen ve GençBizzTech Programında finale kalan proje, özel eğitim öğrencilerinin öğrenme süreçlerini kolaylaştırmayı ve fırsat eşitliği yaratmayı hedefliyor.

İş Bankası ve Genç Başarı Eğitim Vakfı tarafından hayata geçirilen, 28 ildeki 49 okuldan 352 girişim takımının yarıştığı GençBizzTech Programı’nda finale kalan yapay zekâ ile güçlendirilmiş mobil özel eğitim uygulaması, öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların öğrenme süreçlerini kolaylaştırmanın yanı sıra ihtiyaç duydukları pek çok bilgiye yapay zekâ ile hızlı ve pratik şekilde erişmelerini sağlayacak.

Çocuklar hem öğrenecek hem eğlenecek

Mevcut eğitim materyallerinin özel eğitim öğrencilerinin öğrenme süreçleri için yetersiz kaldığı gözleminden yola çıkarak yaşanan zorlukları ve ihtiyaçları belirleyen Atechna Takımı, uygulamayı öğrenme sürecini kolaylaştırmanın yanı sıra daha eğlenceli hale getiren yenilikçi bir bakış açısıyla tasarladı. Öğrenme zorluğu yaşayan çocukların daha etkili ve eğlenceli eğitim yöntemlerine gereksinim duyduklarını belirleyen öğrenciler, çocukların yanı sıra ailelerinin de yaşamını kolaylaştıracak bir uygulamayı hayata geçirdiler.

Çocuklar ve ebeveynlerine yönelik kapsamlı bir araştırma sürecinin ardından geliştirilen uygulama kullanıcı dostu bir arayüzle son derece kapsamlı, modüler ve etkili eğitim yöntemleri arasından çeşitli seçenekler sunuyor. Uygulamayı kişiye özel ihtiyaçlara karşılık verebilir hale getirmek içinse yapay zekâ entegrasyonu yapıldı. Bu sayede çocuklar kendi ilgi alanlarına veya odaklandıkları konulara özel içeriklere çok daha kolay ulaşıp bu konularda diledikleri eğitim içeriğine veya oyunlara ulaşabilecek. Uygulamanın hayata geçirildikten sonra kullanıcı geri bildirimleriyle sürekli güncellenmesi ve yeni modüllerle geliştirilmesi hedefleniyor.

Nasıl çalışıyor?

Uygulama, kullanıcının yaşını ve eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla başlangıçta bir dizi soru soruyor. Yapay zekâ, soruların yanıtlarına uygun şekilde kişiselleştirilmiş eğitim içeriklerini oluşturuyor. Sunulan eğitim içerikleri, oyunlar ve videolar çocuğun ilerlemesiyle eşzamanlı olarak uyarlanıp çeşitlendiriliyor. Uygulama acil ve önemli bir durum tespit ettiğinde ebeveynlere uyarı gönderiyor. Ayrıca sohbet botları aracılığıyla çocuk ve ebeveynleri ile iletişime geçerek çeşitli bilgi ve istatistikleri paylaşıyor.

Uygulamaya hayat veren gençler

Ekin Kahraman: Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden birinde eğitim alıp girişimcilik ve inovasyon alanında gelişmeyi ve kendi start-up’ını kurmayı hedefliyor.

Elifnaz Bilgiç: Yazılım ve matematik alanlarına ilgi duyuyor. Yapay Zekâ Mühendisi olup Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden birinde çalışmak istiyor.

Elif Yağmur Yiğit: Tıp eğitimi alıp başarılı bir doktor olarak insanlığa hizmet etmek istiyor.

Elif Avcı: Teknolojiye ilgi duyuyor ve farklı bilim projelerinde görev alıyor. Bilgisayar Mühendisi olmayı hedefliyor.

Zeynep Kocadağ: İnsanlık yararına faaliyetlerde bulunmak ve bilim yolunda kendini ve çevresini aydınlatabilmeyi hedefliyor. İlgi alanları fizik, İngilizce ve resim.

Aylin Arık: Girişimcilik ve astronomi alanlarında ilerlemek ve bilimsel çalışmalar yapmak istiyor.

Seyit Dursun: Robotik ve yapay zekâ alanlarına ilgi duyuyor. Hedefi Robotik Mühendisi olmak ve itibarlı uluslararası şirketlerde görev almak.

Ardıl Umut Tekdal: Türkiye'deki en iyi üniversitelerden birinde mühendislik okumayı ve üniversitede kendi start-up şirketini kurarak teknolojik çözümler üretmeyi amaçlıyor. Yurt dışında yüksek lisans ve doktora yapmak istiyor.

Muhammed Dere: Matematik, ekonomi ve girişimcilik alanlarında uzmanlaşmak istiyor. Gelecekte, yenilikçi iş fikirleri geliştirerek ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyor.