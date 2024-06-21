ARA
Bist 100
10771,36
0,29%
Bist 100
Dolar/TL
32,8531
0,1188%
Dolar/TL
Euro/TL
35,167
-0,3005%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0693
-0,0902%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2450,31
-1,59%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Adıyamanlı genç bilimcilerden özel eğitim öğrencilerine fırsat eşitliği projesi

Adıyamanlı genç bilimcilerden özel eğitim öğrencilerine fırsat eşitliği projesi

Adıyaman Fen Lisesi öğrencileri, öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların eğitimde karşılaştıkları güçlükleri gidermek amacıyla yapay zekâ destekli, özelleştirilmiş bir mobil eğitim uygulaması tasarladı.

21 Haziran 2024 | 19:17
Adıyamanlı genç bilimcilerden özel eğitim öğrencilerine fırsat eşitliği projesi

9 öğrenciden oluşan Atechna Takımı tarafından geliştirilen ve GençBizzTech Programında finale kalan proje, özel eğitim öğrencilerinin öğrenme süreçlerini kolaylaştırmayı ve fırsat eşitliği yaratmayı hedefliyor.

İş Bankası ve Genç Başarı Eğitim Vakfı tarafından hayata geçirilen, 28 ildeki 49 okuldan 352 girişim takımının yarıştığı GençBizzTech Programı’nda finale kalan yapay zekâ ile güçlendirilmiş mobil özel eğitim uygulaması, öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların öğrenme süreçlerini kolaylaştırmanın yanı sıra ihtiyaç duydukları pek çok bilgiye yapay zekâ ile hızlı ve pratik şekilde erişmelerini sağlayacak.

Çocuklar hem öğrenecek hem eğlenecek

Mevcut eğitim materyallerinin özel eğitim öğrencilerinin öğrenme süreçleri için yetersiz kaldığı gözleminden yola çıkarak yaşanan zorlukları ve ihtiyaçları belirleyen Atechna Takımı, uygulamayı öğrenme sürecini kolaylaştırmanın yanı sıra daha eğlenceli hale getiren yenilikçi bir bakış açısıyla tasarladı. Öğrenme zorluğu yaşayan çocukların daha etkili ve eğlenceli eğitim yöntemlerine gereksinim duyduklarını belirleyen öğrenciler, çocukların yanı sıra ailelerinin de yaşamını kolaylaştıracak bir uygulamayı hayata geçirdiler. 

Çocuklar ve ebeveynlerine yönelik kapsamlı bir araştırma sürecinin ardından geliştirilen uygulama kullanıcı dostu bir arayüzle son derece kapsamlı, modüler ve etkili eğitim yöntemleri arasından çeşitli seçenekler sunuyor. Uygulamayı kişiye özel ihtiyaçlara karşılık verebilir hale getirmek içinse yapay zekâ entegrasyonu yapıldı. Bu sayede çocuklar kendi ilgi alanlarına veya odaklandıkları konulara özel içeriklere çok daha kolay ulaşıp bu konularda diledikleri eğitim içeriğine veya oyunlara ulaşabilecek. Uygulamanın hayata geçirildikten sonra kullanıcı geri bildirimleriyle sürekli güncellenmesi ve yeni modüllerle geliştirilmesi hedefleniyor.

Nasıl çalışıyor? 

Uygulama, kullanıcının yaşını ve eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla başlangıçta bir dizi soru soruyor. Yapay zekâ, soruların yanıtlarına uygun şekilde kişiselleştirilmiş eğitim içeriklerini oluşturuyor. Sunulan eğitim içerikleri, oyunlar ve videolar çocuğun ilerlemesiyle eşzamanlı olarak uyarlanıp çeşitlendiriliyor. Uygulama acil ve önemli bir durum tespit ettiğinde ebeveynlere uyarı gönderiyor. Ayrıca sohbet botları aracılığıyla çocuk ve ebeveynleri ile iletişime geçerek çeşitli bilgi ve istatistikleri paylaşıyor.

Uygulamaya hayat veren gençler

Ekin Kahraman: Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden birinde eğitim alıp girişimcilik ve inovasyon alanında gelişmeyi ve kendi start-up’ını kurmayı hedefliyor.

Elifnaz Bilgiç: Yazılım ve matematik alanlarına ilgi duyuyor. Yapay Zekâ Mühendisi olup Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden birinde çalışmak istiyor.

Elif Yağmur Yiğit: Tıp eğitimi alıp başarılı bir doktor olarak insanlığa hizmet etmek istiyor.

Elif Avcı: Teknolojiye ilgi duyuyor ve farklı bilim projelerinde görev alıyor. Bilgisayar Mühendisi olmayı hedefliyor.

Zeynep Kocadağ: İnsanlık yararına faaliyetlerde bulunmak ve bilim yolunda kendini ve çevresini aydınlatabilmeyi hedefliyor. İlgi alanları fizik, İngilizce ve resim.

Aylin Arık: Girişimcilik ve astronomi alanlarında ilerlemek ve bilimsel çalışmalar yapmak istiyor. 

Seyit Dursun: Robotik ve yapay zekâ alanlarına ilgi duyuyor. Hedefi Robotik Mühendisi olmak ve itibarlı uluslararası şirketlerde görev almak.

Ardıl Umut Tekdal: Türkiye'deki en iyi üniversitelerden birinde mühendislik okumayı ve üniversitede kendi start-up şirketini kurarak teknolojik çözümler üretmeyi amaçlıyor. Yurt dışında yüksek lisans ve doktora yapmak istiyor.

Muhammed Dere: Matematik, ekonomi ve girişimcilik alanlarında uzmanlaşmak istiyor. Gelecekte, yenilikçi iş fikirleri geliştirerek ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2450,31 -1,59%
  • ALTIN ONS 2319,76 -1,71%
  • BIST 100 10771,36 0,29%
  • DOLAR/JAPON YENI 159,54 0,39%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37021 0,09387%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 89,125 2,0759%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,8531 0,1188%
  • EURO/DOLAR 1,0693 -0,0902%
  • EURO/TURK LIRASI 35,167 -0,3005%
  • STERLIN/DOLAR 1,26406 -0,13312%
Borsa Haberleri
Yeni halka arzlarda yön nereye?
Borsanın yeni şirketi Hareket'in (HRKET) temettü teklifi belli oldu
Borsa güne yükselişle başladı (20.06.2024)
Teknik Analiz: Endekste bayram sonrası beklentileri neler?
Borsa İstanbul hangi günler kapalı olacak? BİST'te 2024 tatil günleri (Tablo)
ASELSAN, Altınay, Onur, SDT... 4 borsa şirketi bu yıl ne kadarlık iş açıkladı?
Akfen Yenilenebilir Enerji'den (AKFYE) ilk çeyrek değerlendirmesi
Borsada en büyük portföy bu yaş grubunda
Avrupa'nın piyasa değeri en yüksek borsası değişti
Borsada ilk 5 ayın karnesi: Yabancı oranı ne? Yerli milyoner sayısında dikkat çeken artış
Avrupa'nın en değerli borsası unvanını 2 yıl sonra geri aldı
CW Enerji ile Komagene anlaşmayı duyurdu
Halka arz olan Lila Kağıt'tan 5 yılda 5 milyar TL yatırım ve temettü kararı
Bu hafta euro kaybettirdi, en çok borsa kazandırdı
Borsa İstanbul'da bu hafta en çok prim yapan 3 hisse
GERİ
İLERİ
Yeni halka arzlarda yön nereye?
Borsanın yeni şirketi Hareket'in (HRKET) temettü teklifi belli oldu
Borsa güne yükselişle başladı (20.06.2024)
Teknik Analiz: Endekste bayram sonrası beklentileri neler?
Borsa İstanbul hangi günler kapalı olacak? BİST'te 2024 tatil günleri (Tablo)
ASELSAN, Altınay, Onur, SDT... 4 borsa şirketi bu yıl ne kadarlık iş açıkladı?
Akfen Yenilenebilir Enerji'den (AKFYE) ilk çeyrek değerlendirmesi
Borsada en büyük portföy bu yaş grubunda
Avrupa'nın piyasa değeri en yüksek borsası değişti
Borsada ilk 5 ayın karnesi: Yabancı oranı ne? Yerli milyoner sayısında dikkat çeken artış
Avrupa'nın en değerli borsası unvanını 2 yıl sonra geri aldı
CW Enerji ile Komagene anlaşmayı duyurdu
Halka arz olan Lila Kağıt'tan 5 yılda 5 milyar TL yatırım ve temettü kararı
Bu hafta euro kaybettirdi, en çok borsa kazandırdı
Borsa İstanbul'da bu hafta en çok prim yapan 3 hisse
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL