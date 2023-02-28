Ağrı'daki ilginç görüntünün nedeni belli oldu

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 24 Şubat'ta bir vatandaş tarafından saat 18.00 ila 18.30 arasında çekilen görüntü sosyal medyada gündem olmuştu.

Yerden bulutlara doğru yükseliyor gibi görünen ışık hüzmesinin nedenine ilişkin Türkiye Uzay Ajansı'ndan bir açıklama geldi.

Açıklamada "Ağrı Patnos'ta geçtiğimiz günlerde görüntülenen ışık hüzmesinin, herhangi bir ekstrem doğa olayıyla ilgisi bulunmamaktadır" denildi. Açıklama şöyle:

Dikey bir ışık hüzmesinin yerde bulunan bir kaynaktan çıkıyormuş gibi görüntüğü bu optik olaya 'Işık sütunu' denilmektedir. Atmosferde bulunan buz kristallerinden yansıyan parlak ışığın sebep olduğu bir olaydır. Işık kaynağı Güneş ve Ay olabileceği gibi aynı zamanda şehir ışıkları da olabilir.