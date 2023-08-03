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  • Ağustos 2023 işyeri kira artış oranı ne kadar? Ağustos 2023 işyeri kira artış oranı hesaplama örneği

Ağustos 2023 işyeri kira artış oranı ne kadar? Ağustos 2023 işyeri kira artış oranı hesaplama örneği

TÜİK enflasyon verilerini açıkladı. İş yeri sahipleri bu verilere göre zam yapabilecek. Peki Ağustos 2023 işyeri kira artış oranı ne kadar? Ağustos 2023 işyeri kira artış oranı hesaplama örneği

03 Ağustos 2023 | 10:13
Son Güncellenme: 03 Ağustos 2023 | 10:28
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Ağustos 2023 işyeri kira artış oranı ne kadar? Ağustos 2023 işyeri kira artış oranı hesaplama örneği

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde ilan ediyor. Temmuz ayı enflasyon oranları da bugün açıklandı. Buna göre Buna göre Temmuz'da Tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %9,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,45 olarak gerçekleşti.

2023 AĞUSTOS AYI İŞYERİ KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

İş yerleri için zam oranı; artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplamaktadır. Örneğin zam Ağustos ayında yapılacaksa TÜİK’in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Temmuz ayındaki 12 aylık ortalamalara göre, yani %57,45 oranında artış yapılabilecektir.

2023 AĞUSTOS AYI İŞYERİ KİRA HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Mayıs 2023
TÜFE Kira Artış Oranı: % 57,45
Kira Artış Tutarı:  5.745,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı:  15.745,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 188.940,00 TL

KONUT KİRALARINDA YÜZDE 25 ZAM SINIRLAMASI UZATILDI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kira artış sınırlaması uygulamasının devam edeceğini açıklamıştı. 

Erdoğan, "Fahiş kira artışlarına karşı geçen sene devreye aldığımız üst sınır uygulaması bu tedbirlerden biriydi. Konut kira sözleşmelerinde artırım oranı yüzde 25 ile sınırlandırılmıştır. Temmuz ayında yenilenecek konut kira sözleşmeleri için de aynı sınır uygulanmaya devam edecektir." diye konuşmuştu. 

Buna göre, kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren uygulama 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edilecek.

KONUT KİRA ARTIŞI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 Lira
Kira Artışı Yapılacak Ay: Ağustos 2023
Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 25
Kira Artış Tutarı: 750,00 Lira
Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 Lira
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 Lira

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