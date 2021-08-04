Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı ortak canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Ağustos ile birlikte enflasyonda da düşüşü göreceğiz. Ekonomideki öncü göstergelere baktığımızda büyüme eğiliminin sürdüğünü görüyoruz. Yüzde 7’nin üzerinde bir büyümeyi yakalayacağız. Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz, yüksek faiz yok. Çünkü yüksek faiz, bize yüksek enflasyonu getirecektir” diye konuştu.

Erdoğan, “Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de orman yangınlarında büyük artış yaşandı, burada siyasete yer olmamalı.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “(Türkiye’de) 8 gün içinde 187 yangın çıktı. Bu yangınlardan şu anda 15 yangın devam ediyor ve bunların bir kısmı kontrol altında.” ifadelerini kullandı.

“Şu anda 16 uçak var”

Erdoğan açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“(Orman yangınlarıyla mücadele) Şu anda 16 uçak var, bugün gelenlerle bu 20’ye çıktı. Bunun yanında 51 helikopter var. Hep bunlar devrede, çalışıyor. Burada niye uçak yok, niye helikopterler yok, filan gibi bir yalan terörü estiriliyor. Yangınla mücadeleyi sürdürüyoruz, kaçamak yapmak yok ve üzerine üzerine gidiyoruz. Yerleşim bölgelerindeki yangın vesairelerin sorumluluğu kimin? O da oradaki büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır. Bu yerler yanıyorsa bizim ciğerimiz de yanıyor. Elimizden ne geliyorsa bunu sonuna kadar yapacağız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türk siyaseti muhalefetsiz bir siyasettir. Türkiye’de muhalefetin terörü esiyor.” diye konuştu.

“Orman yangınları uluslararası bir tehdittir”

Erdoğan, “Orman yangınları şu an tüm dünyanın mücadele ettiği Kovid-19 gibi uluslararası bir tehdittir, hatta bir terör tehdididir.” diye konuştu.

Yanan alanların imara açılacağı iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanan alanların imara açılacağı yönündeki iddiaya, “Bay Kemal’e vereceğim bir cümlelik cevap var. Benim Kültür ve Turizm Bakanı’ma vermiş olduğum böyle bir yetki yok.” şeklinde cevap verdi.

Erdoğan, “Ormanlar yansın, buralarda beton yığını binalar inşa edelim, haşa. Dikey mimariye karşı olduğunu söyleyen biriyim. Betona, nasıl olur da sahip çıkarım?” değerlendirmesinde bulundu.

Orman yangınlarıyla mücadelede yeni model

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarıyla mücadelede yeni model konusuna ise, “Şu belayı defettikten sonra atacağımız adımlar daha çok bunun üzerine olacaktır.” şeklinde cevap verdi.

Erdoğan, “Bakımdan çıkacak bir amfibi uçağından bahsetti Sayın İlham Aliyev, ‘Onu da göndereceğim’ dedi.” şeklinde konuştu.

Türk Hava Kurumu uçakları

Erdoğan, Türk Hava Kurumu uçakları konusunda, “Uçakların durumu iş görür olmaktan çıkmış vaziyette.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınları ile mücadelede kullanılacak helikopterlere ilişkin, “Sepet takmak suretiyle Sikorsky ve Cougar’ları söndürme işleminde kullanma düşüncemiz var.” dedi.

‘Yalancının mumu yatsıya kadar yandı’

Erdoğan açıklamalarına sosyal medyadaki Help Turkey etiketli paylaşımlara değinerek şu şekilde devam etti: “Yalancının mumu yatsıya kadar yandı. Bu, yatsıya kadar bile yanmadı.”

“Artık güçlü bir Türkiye var”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yalanla bizi yıkacaklarını mı zannediyorlar? Türkiye şu anda imkansız Türkiye değil, artık güçlü bir Türkiye var.” dedi.

KKTC ve Maraş

Erdoğan, KKTC ve Maraş ile ilgili, “Sonbahar gibi bir uluslararası toplantı düşünüyoruz. Bu toplantıyla işin performansını daha da artırmayı düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.

“Ağustos ile birlikte enflasyonda da düşüşü göreceğiz”

Erdoğan açıklamalarını söyle sürdürdü:

“Ağustos ile birlikte enflasyonda da düşüşü göreceğiz. Ekonomideki öncü göstergelere baktığımızda büyüme eğiliminin sürdüğünü görüyoruz. Yüzde 7’nin üzerinde bir büyümeyi yakalayacağız. Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz, yüksek faiz yok. Çünkü yüksek faiz, bize yüksek enflasyonu getirecektir.”