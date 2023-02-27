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AK Parti'den EYT açıklaması: Yarın görüşüp, Çarşamba bitiririz

TBMM gündemine dair açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Yarın TBMM Genel Kurulu çalışmalarına başlıyor. İlk gündem maddemiz EYT. Tüm partilerimiz destek verirse EYT ile ilgili 4 maddelik yasa teklifinin görüşmelerine yarın başlar Çarşamba günü de nihayete erdiririz diye düşünüyorum" dedi. Elitaş seçimin ertelenmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

27 Şubat 2023 | 17:24
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AK Parti'den EYT açıklaması: Yarın görüşüp, Çarşamba bitiririz

Adalet Ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Elitaş "TBMM 6 Şubat'tan itibaren 21 günlük bir ara verdi. Bölge milletvekillerimiz ve tüm Milletvekillerimiz deprem bölgesinde bulunmak istediler. Onun için TBMM çalışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verildi" dedi.

Yarın TBMM Genel Kurulu çalışmalarının başlayacağını belirten Elitaş "İlk gündem maddemiz EYT. Tüm partilerimiz destek verirse EYT ile ilgili 4 maddelik yasa teklifinin görüşmelerine yarın başlar Çarşamba günü de nihayete erdiririz diye düşünüyorum" diye konuştu.

Elitaş seçimin ertelenmesinin söz konusu olmadığını da belirtti.

"EYT düzenlemesini hızlıca kanunlaştırabiliriz" diyen Elitaş, Genel Kurul'da EYT sonrası yapılandırma teklifini de görüşeceklerini belirtti.

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