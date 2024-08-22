Akkuyu'da son durum: Montajı 10 saat sürdü

Akkuyu Nükleer AŞ'nin açıklamasına göre, 63 metre yüksekliğe sahip metal yapının montajı 10 saat sürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, işlemin ünite için önemli olduğunu belirtti.

Butckikh, üçüncü nesil nükleer güç ünitelerinin büyük depremlere, kasırgalara, tsunamilere ve şok dalgalarına karşı tasarlanmış yüksek teknolojili güvenlik sistemleriyle donatıldığını anlattı.

Butckikh, "Dış koruma kabının alt kubbe kısmının başarılı şekilde monte edilmesinin ardından bir sonraki aşamayı Akkuyu NGS inşaatçıları tarafından dış koruma kabının kubbesinin monte edilmesi oluşturacak.