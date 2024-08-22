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Akkuyu'da son durum: Montajı 10 saat sürdü

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), birinci ünitenin dış koruma kabuğunun alt kısmı monte edildi.

22 Ağustos 2024 | 11:41
Son Güncellenme: 22 Ağustos 2024 | 11:42
Akkuyu'da son durum: Montajı 10 saat sürdü

Akkuyu Nükleer AŞ'nin açıklamasına göre, 63 metre yüksekliğe sahip metal yapının montajı 10 saat sürdü.

 

 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, işlemin ünite için önemli olduğunu belirtti.
Butckikh, üçüncü nesil nükleer güç ünitelerinin büyük depremlere, kasırgalara, tsunamilere ve şok dalgalarına karşı tasarlanmış yüksek teknolojili güvenlik sistemleriyle donatıldığını anlattı.
Butckikh, "Dış koruma kabının alt kubbe kısmının başarılı şekilde monte edilmesinin ardından bir sonraki aşamayı Akkuyu NGS inşaatçıları tarafından dış koruma kabının kubbesinin monte edilmesi oluşturacak.
Bir araya getirilen bu büyük ölçekli betonarme yapı, nükleer santralin hizmet ömrü boyunca reaktör tesisini dış etkilerden koruyacak." ifadelerini kullandı.
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