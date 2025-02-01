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AKOM'dan İstanbul'a kar uyarısı geldi: İşte 5 günlük haritalar

İstanbul'da merakla beklenen kar yağışı gerçek olabilir. AKOM'dan açıklama var. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağabilir? İşte son tahminler:

01 Şubat 2025 | 15:27
AKOM'dan İstanbul'a kar uyarısı geldi: İşte 5 günlük haritalar

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'un 3 Şubat'ta soğuk hava dalgasının etkisi altına girmesinin beklendiği, 5-6 Şubat'ta kar yağışının öngörüldüğü, buzlanma ve don riskine karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM), yapılan açıklamada, haftalık hava tahmin raporuna göre hafta sonuna kadar ılıman hava koşullarının etkili olacağı kentin 3 Şubat Pazartesi'den itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine gireceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Kentte 5-6 Şubat'ta kar yağışının beklendiği kaydedilen açıklamada, çarşamba günü 1-5, perşembe günü de 10-20 santimetreye kadar kar yağışının görülebileceği ifade edildi.

Açıklamada, sıcaklıkların hızla düşmesiyle buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği, özellikle sıcaklığın 1 ile 5 derece arasında seyretmesinin beklendiği 7 Şubat Cuma günü buzlanma ve don riskinin artabileceği kaydedildi.

10 ŞUBAT'A KADAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA OLACAK

Sabah ve gece saatlerinde etkisinin artacağı öngörülen sis, kırağı ve buzlanma riskine karşı uyarıda bulunulan açıklamada, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla yola çıkmamaları istendi.

Açıklamada, kent genelinde yarından itibaren düşmesi beklenen sıcaklıkların 10 Şubat'a kadar mevsim normallerinin altında olacağı belirtildi.

5 GÜNLÜK TAHMİN HARİTALARI

Meteorolojinin 1-7 Şubat'a ilişkin hava tahmininde ise şu ifadeler yer alıyor: Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerden başlayarak ülkemiz genelinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. İşte 5 günlük tahmin haritaları: 

 


 

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