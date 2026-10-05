Huawei ve Qualcomm patent lisanslama anlaşması imzaladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, anlaşmayla Huawei ve Qualcomm aralarında 5G, bilişim, yapay zeka ve ağ sistemlerinin bulunduğu alanlarda teknolojileri içeren patentleri ortak lisanslayarak kullanabilecek, ayrıca Qualcomm, Huawei'in 5G, bilişim, yapay zeka ve ağ sistemlerine ait ABD'de kayıtlı bazı patentlerini satın alacak.

Qualcomm Teknoloji Lisanslama Genel Müdür Yardımcısı John Han, “Qualcomm, ardışık nesil mobil inovasyonu mümkün kılan ve küresel kablosuz endüstrisinde geniş bir tanınırlık kazanan temel kablosuz teknolojilerine yatırım yapmıştır. Bu anlaşma, Qualcomm'un 5G teknoloji liderliğinin ve Qualcomm'un 5G SEP lisanslama programının başarısının sektör tarafından yeniden teyit edilmesini sağlamaktadır. Bu anlaşma aynı zamanda Qualcomm'un Huawei'nin 5G ve diğer teknoloji alanlarındaki sürekli inovasyonunu ve fikri mülkiyetini takdir ettiğini de yansıtmaktadır.” dedi.

Huawei'nin Baş Fikri Mülkiyet Sorumlusu Alan Fan ise "Huawei'nin on yıllardır temel Ar-Ge'ye yaptığı sürekli yatırımlar, mobil iletişim ve diğer teknoloji alanlarında yenilik ve ilerlemeyi tetikledi. Huawei'nin polar kodlar kullanan neredeyse fiziksel sınıra yakın sinyal iletim teknolojisi gibi 4G/5G standartlarına yaptığı geniş katkılar, Huawei'nin mobil iletişim sektöründeki liderliğini pekiştirdi ve insanların iletişim kurma ve yaşama biçimini sürekli olarak dönüştürdü. Bu anlaşma, yalnızca Huawei'nin yeniliklerinin değerini göstermekle kalmıyor, aynı zamanda Qualcomm'un modern iletişim teknolojilerine yaptığı temel katkıları da kabul ediyor" dedi.

Anlaşmayla, Huawei'in ilk kez 2011'de Motorola ile başlayan patent lisanslama anlaşmalarının parasal değeri 6,9 milyar doları aştı. Huawei, bugüne dek aralarında Nokia, Samsung, Amazon gibi küresel teknoloji şirketleri ile Oppo, Vivo ve Xiaomi gibi rakip ulusal mobil üreticilerin olduğu 260'tan fazla şirketle lisanslama anlaşması yaptı.