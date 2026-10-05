E-ticarette sahte yorum ve puanlara karşı yeni dönem! Kurallara uymayanlara yaptırım uygulanacak

E-ticarette tüketicilerin ürün ve hizmet tercihlerinde etkili olan yorum ve puanlara ilişkin yeni bir adım atıldı. Ticaret Bakanlığı, tüketicileri yanıltan sahte değerlendirmeleri mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde gerçeği yansıtmayan yorum ve puanlara yer verdiği belirlenen internet siteleri hakkında erişim engeli uygulanacak.
1 E-ticarette sahte yorum ve puanlara inceleme
E-ticarette ürünlere yönelik gerçeği yansıtmayan yorum ve puanlamalara karşı önlem alınıyor.
NTV'den yer alan habere göre, tüketicilerden gelen şikayetleri değerlendiren Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, takipçi ve yorum satışı gerçekleştiren internet sitelerinin yanı sıra sahte değerlendirmelere yer veren e-ticaret sitelerini incelemeye aldı.
2 Sahte etkileşim sunan sitelere erişim engeli
Kurul, tüketicileri yanıltmaya yönelik bu uygulamaların mevzuata aykırı olduğuna karar verdi.
İncelemelerin ardından yapay etkileşim hizmeti sunduğu belirlenen çok sayıda internet adresine erişim engeli uygulandı.
3 Yalnızca ürünü satın alanlar yorum yapabiliyor
Ticaret Bakanlığının yaptığı mevzuat değişikliğiyle 1 Ağustos 2026'dan itibaren e-ticarette ürün ve hizmetlere yalnızca satın alma işlemini gerçekleştiren tüketicilerin değerlendirme yapabildiği dönem başlamıştı.
4 Olumsuz yorumlar da yayımlanacak
Düzenleme kapsamında tüketici yorumlarının olumlu ya da olumsuz olmasına bakılmaksızın yayımlanması ve en az bir yıl boyunca erişime açık tutulması gerekiyor. Değerlendirmelerin yayına alınmadan önce gerekli kontrollerden geçirilmesi de kurallar arasında yer alıyor.
Satıcılar ve e-ticaret platformları ise yalnızca olumsuz içerik taşıdığı gerekçesiyle tüketici değerlendirmelerini yayımdan kaldıramayacak veya filtreleyemeyecek.
5 Tüketici yorumlarında sıralama kuralı
Tüketici yorumlarının kullanıcıları belirli bir yönde etkileyecek şekilde sıralanmasına da izin verilmeyecek.
Değerlendirmelerin tarih, değerlendirme notu veya satıcı ve sağlayıcı gibi objektif ölçütlere göre sıralanması gerekiyor.
6 Kurallara uymayanlara yaptırım
Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulunun tüketici yorumlarına yönelik uygulamaları düzenli olarak denetlediğini bildirdi.
Belirlenen kurallara uymayan satıcı ve hizmet sağlayıcılar hakkında ise 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun doğrultusunda idari yaptırım uygulanacağı belirtildi.