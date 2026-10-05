E-ticarette sahte yorum ve puanlara karşı yeni dönem! Kurallara uymayanlara yaptırım uygulanacak

Düzenleme kapsamında tüketici yorumlarının olumlu ya da olumsuz olmasına bakılmaksızın yayımlanması ve en az bir yıl boyunca erişime açık tutulması gerekiyor. Değerlendirmelerin yayına alınmadan önce gerekli kontrollerden geçirilmesi de kurallar arasında yer alıyor.

Satıcılar ve e-ticaret platformları ise yalnızca olumsuz içerik taşıdığı gerekçesiyle tüketici değerlendirmelerini yayımdan kaldıramayacak veya filtreleyemeyecek.