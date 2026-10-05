"Türk havacılık ve uzay sanayisindeki teknolojik başarılar artık tüm dünyada çok ünlü"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk havacılık ve uzay sanayisindeki teknolojik başarıların artık tüm dünyada çok ünlü olduğunu belirterek, "Bu mümkün oldu çünkü paradigma değişimlerine odaklanıyoruz ve ortaklarımızla birlikte uzay alanını değiştirmek için gösterilen çabaya katkıda bulunmaya çalışıyoruz." dedi.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile SAHA İstanbul'un ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde yapılıyor.

Etkinliğin ön açılışının ardından, "Uzay: Ulusal bir stratejik öncelik mi?" konulu Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı yapıldı.

Bakan Kacır, burada yaptığı konuşmada IAC 2026'nın, yeryüzündeki en büyük uzay buluşması olduğunu vurgulayarak, yıllık 283 milyar doların üzerinde mal ve 120 milyar doların üzerinde hizmet ihracatıyla Türkiye'nin, katma değerli mal ve hizmet üretiminde çok geniş bir yelpazeye sahip olduğunu söyledi.

Bu kadar büyük bir ekonominin, yüksek teknolojiyi ilerleterek daha fazla katma değer oluşturabileceğine işaret eden Kacır, "Uzay, katma değerli mal ve hizmet üretimi için adeta bir omurga gibidir. Bu bağlamda, son yıllarda uzay bilimi ve teknolojilerine devasa bir yatırım yaptık. Kendi uydularımızın üretimi için programı başlattık ve adım adım kendi teknolojimizi geliştirdik." diye konuştu.

Kacır, Türkiye'nin ilk aşamada gözlem uydularına odaklandığını anımsatarak, 2023'te fırlatılan yüksek çözünürlüklü gözlem uydusu İMECE'nin, yüzde 85'in üzerinde yerli katkıyla üretildiğini, Türkiye'nin, Türksat 6A ile artık yeryüzünde kendi iletişim uydularını tasarlayabilen, geliştirebilen ve üretebilen 11 ülke arasına girdiğini ve şimdi ana önceliklerinden birinin Ay'a ulaşmak olduğunu anlattı.

"Paradigma değişimlerine odaklanıyoruz"

Bakan Kacır, Ankara'da çok büyük bir uzay teknoparkı inşa edeceklerini dile getirerek, Türkiye'nin kendi roketleriyle uzaya bağımsız ulaşabilmesi için Somali'de bir uzay limanı inşa edildiğini bildirdi.

Türkiye'nın aynı zamanda bir fırlatma aracı programı olduğunu aktaran Kacır, şöyle devam etti:

"Uzaya ulaşmak için dünyanın dört bir yanından gelen talebi karşılamak adına bu alandaki birçok şeyin çok hızlı şekilde değiştiğini görüyoruz. Bu, büyük bir paradigma değişimine benziyor ve biz savunma sanayisinde gelişen bir ülke olarak şunu deneyimledik: Eğer paradigma değişimlerine odaklanırsak, o zaman geçmişe göre çok daha hızlı şekilde başarıya ulaşmamız mümkündür. Türk havacılık ve uzay sanayisindeki teknolojik başarılar, artık tüm dünyada çok ünlüdür. Bu mümkün oldu çünkü paradigma değişimlerine odaklanıyoruz ve ortaklarımızla birlikte uzay alanını değiştirmek için gösterilen çabaya katkıda bulunmaya çalışıyoruz."

"IAC 2026, Türk gençlerine ilham olacak"

Kacır, IAC 2026'nın, dünyanın dört bir yanından insanları bir araya getiren, fikirleri paylaşan, ortaklıklar kuran ve geleceği tasarlayan çok büyük ve mükemmel bir etkinlik olduğunu söyledi.

Bu büyük organizasyonun gençlere ilham vereceğini belirten Kacır, "9 yıldır ülkemizde yeryüzünün en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i düzenliyoruz. Her yıl o festivalde yüksek teknoloji, roket, uydu, dron ve robotik alanlarındaki yarışmalara katılan 1 milyondan fazla gencimiz var." dedi.