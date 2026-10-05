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  • İstanbul'da 6 Ekim'de toplu ulaşım ücretsiz! Hangi hatlarda geçerli olacak?

İstanbul'da 6 Ekim'de toplu ulaşım ücretsiz! Hangi hatlarda geçerli olacak?

İstanbul'un kurtuluşunun 103. yıl dönümü nedeniyle kentte toplu ulaşım 6 Ekim Salı günü ücretsiz olacak. İstanbulkart entegrasyonuna dahil araçlarda gün boyunca geçerli olacak uygulamanın ayrıntıları da belli oldu. Peki, ücretsiz ulaşım hangi hatları ve araçları kapsıyor?

Ekonomist
Ekonomist
İstanbul'da 6 Ekim'de toplu ulaşım ücretsiz! Hangi hatlarda geçerli olacak?

İstanbul’da 6 Ekim’de toplu taşıma kullanacak vatandaşlar için ulaşım ücretsiz olacak. İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından alınan kararla, İstanbulkart sistemine entegre toplu ulaşım araçları gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

6 Ekim'de hangi toplu taşıma araçları ücretsiz olacak?

İstanbulkart sistemine entegre otobüs, metro, metrobüs, vapur ve raylı sistemler ücretsiz ulaşım uygulamasına dahil olacak. 

İstanbul'un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla hayata geçirilecek uygulamadan gün boyunca yararlanılabilecek.

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