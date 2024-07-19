AKOM duyurdu: İstanbullulara uyarı var

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgasının etkisinin devam edeceği kaydedildi.

Hafta başına kadar bölgede etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların 34-37 derece aralığında seyredeceğinin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, yüksek nem oranlarıyla (yüzde 50-95) bu değerlerin ölçülenden 5-10 derece daha fazla hissedilebileceği ifade edildi.

Açıklamada, sıcaklık ve nem oranların en yüksek ölçüldüğü Kartal, Kadıköy, Florya ve Beylikdüzü gibi güney sahillerinde hissedilen sıcaklıkların 40 derece ve üzeri, yani tehlikeli değerlere ulaştığı vurgulanarak, bu nedenle öğle saatlerinde başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı bulunan vatandaşların güneşli ortamda bulunmaması uyarısı yapıldı.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 22 Temmuz Pazartesi gününe kadar mevsim normallerinin 4-7 derece üzerinde olacağı aktarılan açıklamada, 23 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında da sıcaklığı mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği kaydedildi.