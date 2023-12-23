Alfa Romeo aralık kampanyasını duyurdu

Açıklamaya göre Giulia, Tonale ve Stelvio modelleri için nakit satın alım ve kredi kullanımında çeşitli seçenekler sunuluyor.

Açıklamaya göre yıl sonuna dek geçerli olacak kampanya kapsamında Giulia ve markanın sportif SUV’u Stelvio için 350 Bin TL'ye kadar nakit avantajı bulunuyor. Marka, kullanıcıların Koç Fiat Kredi (KFK) aracılığıyla 1.000.000 TL'ye 12 Ay yüzde 2,89 faizli kredi seçeneğinden yaralanabileceğini duyuruyor.

Markanın kompakt SUV sınıfındaki oyuncusu Tonale içinse aralık ayına 300 Bin TL'ye kadar nakit avantajları sunuluyor. Marka, Koç Fiat Kredi aracılığıyla, 200 Bin TL'ye 12 Ay yüzde 0 faiz oranlı kredi seçeneği olduğunu söylüyor.