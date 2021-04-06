Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Koç’un sağlık durumunun iyi olduğu, izolasyon ve tedavi sürecine evde devam edildiği kaydedildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş insanı Ali Koç, koronavirüse yakalandı.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, “Başkanımız Ali Koç’un dün gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir” denildi.