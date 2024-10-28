Almanya'dan Türkiye dahil 3 ülke için kritik vize kararı

Almanya, geçtiğimiz yıl Çin, Fas ve Türkiye'den yapılan vize retlerine ilişkin itiraz sürecini bir yıl süreyle askıya almıştı. Bu uygulamanın süresini 30 Haziran 2025'e kadar uzattığını duyuran Almanya, bu karar doğrultusunda Türk vatandaşlarının vize başvuruları reddedildiğinde itiraz hakkını kullanamayacaklarını belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'pandemi sonrası dünyadaki seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla vize bölümlerinin çok ciddi bir başvuru yükü altına girdiği' ve bu durumun bazı yerlerde vize randevuları için daha uzun süreler beklenmesine neden olduğu belirtildi.

Çok sayıda insanın vize başvurusu randevusu alabilmek için aylarca beklediği belirtilirken, bu nedenle vize başvurularını değerlendirebilecek ekipteki kapasiteyi artırabilmek için, başvuru retlerine yapılacak itirazları inceleyecek ekibin farklı alanda görevlendirilmesine karar verildiği aktarıldı.