ARA
DOLAR
34,30
-0,03%
DOLAR
EURO
37,08
-0,04%
EURO
GRAM ALTIN
3012,27
-0,61%
GRAM ALTIN
BIST 100
8945,80
0,42%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Almanya'dan Türkiye dahil 3 ülke için kritik vize kararı

Almanya'dan Türkiye dahil 3 ülke için kritik vize kararı

Almanya, geçen yıl askıya aldığı vize retlerine ilişkin itiraz sürecini 30 Haziran 2025'e kadar uzatma kararı aldığını duyurdu.

28 Ekim 2024 | 09:20
Son Güncellenme: 28 Ekim 2024 | 09:25
Almanya'dan Türkiye dahil 3 ülke için kritik vize kararı

Almanya, geçtiğimiz yıl Çin, Fas ve Türkiye'den yapılan vize retlerine ilişkin itiraz sürecini bir yıl süreyle askıya almıştı. Bu uygulamanın süresini 30 Haziran 2025'e kadar uzattığını duyuran Almanya, bu karar doğrultusunda Türk vatandaşlarının vize başvuruları reddedildiğinde itiraz hakkını kullanamayacaklarını belirtti. 

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'pandemi sonrası dünyadaki seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla vize bölümlerinin çok ciddi bir başvuru yükü altına girdiği' ve bu durumun bazı yerlerde vize randevuları için daha uzun süreler beklenmesine neden olduğu belirtildi. 

Çok sayıda insanın vize başvurusu randevusu alabilmek için aylarca beklediği belirtilirken, bu nedenle vize başvurularını değerlendirebilecek ekipteki kapasiteyi artırabilmek için, başvuru retlerine yapılacak itirazları inceleyecek ekibin farklı alanda görevlendirilmesine karar verildiği aktarıldı.

 

Sabah Kahvesi bültenine 'ücretsiz' üye olun, güne piyasalar açılmadan daha fazla haberle başlayın! Üyelik için TIKLAYIN 

0
  • ALTIN GRAM - TL 3012,27 -0,61%
  • ALTIN ONS 2731,74 -0,59%
  • BIST 100 8945,8 0,42%
  • DOLAR/JAPON YENI 152,629 -0,219%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38938 0,00936%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97,11 0,1627%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,2976 -0,0253%
  • EURO/DOLAR 1,0812 0,1473%
  • EURO/TURK LIRASI 37,0823 -0,0377%
  • STERLIN/DOLAR 1,29675 -0,00848%
Borsa Haberleri
Altınay Savunma devralma sözleşmesini duyurdu
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket
Tüpraş (TUPRS) 5 yıllık ihaleyi duyurdu
Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (21-25 Ekim 2024)
İbrahim Erdemoğlu anlattı: 2,3 milyar $’lık yatırımla yüzde 50 büyüyeceğiz
Piyasaları yeni haftada neler bekliyor? Gözler S&P'nin Türkiye kararında
KARDEMİR'den "Sizing Block" açıklaması
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans
Şişecam’dan (SISE) ICRON hisseleri hakkında açıklama
BİM'den (BIMAS) geri alım açıklaması
Doğuş Otomotiv (DOAS) bilanço tarihini duyurdu
Anadolu Efes'ten sermaye tavanı artırımı kararı
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (21-24 Ekim 2024)
Coca Cola (CCOLA) bilanço tarihi belli oldu
GERİ
İLERİ
Altınay Savunma devralma sözleşmesini duyurdu
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket
Tüpraş (TUPRS) 5 yıllık ihaleyi duyurdu
Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (21-25 Ekim 2024)
İbrahim Erdemoğlu anlattı: 2,3 milyar $’lık yatırımla yüzde 50 büyüyeceğiz
Piyasaları yeni haftada neler bekliyor? Gözler S&P'nin Türkiye kararında
KARDEMİR'den "Sizing Block" açıklaması
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans
Şişecam’dan (SISE) ICRON hisseleri hakkında açıklama
BİM'den (BIMAS) geri alım açıklaması
Doğuş Otomotiv (DOAS) bilanço tarihini duyurdu
Anadolu Efes'ten sermaye tavanı artırımı kararı
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (21-24 Ekim 2024)
Coca Cola (CCOLA) bilanço tarihi belli oldu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL