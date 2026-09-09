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  • TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut projesinde detaylar belli oluyor: Başvuru şartları neler, kiralar ne kadar olacak?

TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut projesinde detaylar belli oluyor: Başvuru şartları neler, kiralar ne kadar olacak?

TOKİ'nin İstanbul'da hayata geçireceği 15 bin kiralık konut projesine ilişkin başvuru süreci ve şartları gündemdeki yerini koruyor. Dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda kiralık konuta erişmesini amaçlayan projeye ilişkin uzmanlardan başvuru şartları, süreç ve kira bedelleri konusunda değerlendirmeler geliyor. Peki, TOKİ 15 bin kiralık konut başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler? Kiralar ne kadar olacak? İşte projeye ilişkin merak edilen detaylar...

Ekonomist
Ekonomist
TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut projesinde detaylar belli oluyor: Başvuru şartları neler, kiralar ne kadar olacak?

TOKİ’nin İstanbul'da dar gelirli vatandaşlar için hayata geçireceği 15 bin kiralık konut projesinde gözler başvuru detaylarına çevrildi. Projenin kimleri kapsayacağı, başvuruların nasıl yapılacağı ve kira bedellerinin hangi seviyede olacağına ilişkin uzmanlardan tahminler de geldi. Peki, TOKİ 15 bin kiralık konut başvuruları ne zaman başlayacak? Kimler başvuru yapabilecek?

1 Başvurularda ikamet şartı gündemde

Başvurularda ikamet şartı gündemde

Gayrimenkul Uzmanı Nilüfer Kas, Haber Global’e projeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kas'a göre, projeden yararlanmak isteyen vatandaşlarda başvuru yapılan konutun bulunduğu ilde ikamet etme şartının aranması bekleniyor.

2 Konutlarda hak sahipliği nasıl belirlenecek?

Konutlarda hak sahipliği nasıl belirlenecek?

Kas'a göre, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından konutlarda oturma hakkı kazanacak kişilerin noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 bin kiralık konut projesinde ilk bin konut için kuranın ekim ayında çekileceğini açıklamıştı.

3 Kira bedeli nasıl belirlenecek?

Kira bedeli nasıl belirlenecek?

Kas'ın aktardığına göre, TOKİ konutlarında uygulanacak kira bedelinin belirlenmesinde bölgedeki piyasa koşullarının dikkate alınması bekleniyor. Buna göre, çevredeki benzer konutların rayiç kira değeri belirlendikten sonra bu rakamın yüzde 50'sinin esas alınması planlanıyor. Böylece konutların piyasa seviyesinin yaklaşık yarısına kiraya verilmesi amaçlanıyor.

Örneğin, aynı bölgede benzer özelliklere sahip bir konutun rayiç kira bedelinin 30 bin TL olması durumunda, TOKİ konutunda kiranın yaklaşık 15 bin TL olarak belirlenmesi öngörülüyor.

4 Kiralama süresi üç yıl olacak

Kiralama süresi üç yıl olacak

Konutların, hak sahiplerine üç yıllık süreyle kiralanması planlanıyor. Üç yıllık dönemin sona ermesiyle mevcut kiracıların konutları boşaltması gerekecek. Ardından gerekli bakım ve işlemleri tamamlanan evlerin yeni hak sahiplerine tahsis edilmesi öngörülüyor.

5 Başvurular ne zaman başlayacak?

Başvurular ne zaman başlayacak?

TOKİ’nin kiralık konut projesine yönelik başvuru süreci ise 14 Eylül'de başlayacak.
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