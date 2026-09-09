TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut projesinde detaylar belli oluyor: Başvuru şartları neler, kiralar ne kadar olacak?

Kas'ın aktardığına göre, TOKİ konutlarında uygulanacak kira bedelinin belirlenmesinde bölgedeki piyasa koşullarının dikkate alınması bekleniyor. Buna göre, çevredeki benzer konutların rayiç kira değeri belirlendikten sonra bu rakamın yüzde 50'sinin esas alınması planlanıyor. Böylece konutların piyasa seviyesinin yaklaşık yarısına kiraya verilmesi amaçlanıyor.

Örneğin, aynı bölgede benzer özelliklere sahip bir konutun rayiç kira bedelinin 30 bin TL olması durumunda, TOKİ konutunda kiranın yaklaşık 15 bin TL olarak belirlenmesi öngörülüyor.