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Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı

Türkiye-Avusturya maçında milli futbolcu Merih Demiral'ın sevinç kutlamasına ilişkin Almanya İçişleri Bakanı Faeser’ın UEFA'dan yaptırım talebi üzerine, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Schulz, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

03 Temmuz 2024 | 17:35
Son Güncellenme: 03 Temmuz 2024 | 19:15
Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı

Türkiye-Avusturya maçında milli futbolcu Merih Demiral'ın sevinç kutlamasına ilişkin Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser’ın UEFA'dan yaptırım talebi üzerine Demiral'a disiplin soruşturması açılmasının ardından Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. AA'nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynanan Türkiye-Avusturya maçında Demiral'ın sevinç kutlamasına ilişkin Almanya İçişleri Bakanı Faeser’ın UEFA'dan yaptırım talebinde bulunması üzerine Demiral'a disiplin soruşturması açılması sonrasında Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Schulz Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Ne olmuştu?
Bakan Faeser, Türkiye ile Avusturya arasındaki 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turu maçında Merih Demiral'ın gol sevincini hedef alarak UEFA'dan yaptırım istemişti.

UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" Merih Demiral hakkında soruşturma açmıştı. Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin "Bir spor müsabakasındaki sevinç kutlaması sırasında, tarihi ve kültürel bir sembolün, hiç kimseyi hedef almayan biçimde kullanılmasına yönelik siyasi amaçlı tepkileri kınıyoruz." ifadesini kullanmıştı.
 

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