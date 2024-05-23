Altın fiyatları bugün ne kadar? 23 Mayıs gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 448 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki azalışa paralel gerileyen altının gram fiyatı, günü yüzde 1,8 düşüşle 2 bin 461 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yüzde 0,6 değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla 2 bin 448 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 40 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 90 liradan satılıyor.

Düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan ve dün yüzde 1,8 gerileyen altının ons fiyatı ise yükselen tahvil faizlerinin de etkisiyle şu sıralarda yüzde 0,7 azalışla 2 bin 362 dolardan alıcı buluyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI