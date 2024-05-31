ARA
Bist 100
10642,1
1,53%
Bist 100
Dolar/TL
32,2074
-0,0055%
Dolar/TL
Euro/TL
34,9502
0,1539%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0851
0,1777%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2426,04
-0,03%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Altın fiyatları bugün ne kadar? 31 Mayıs gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar? 31 Mayıs gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 31 Mayıs 2024 altın fiyatları…

31 Mayıs 2024 | 11:30
Altın fiyatları bugün ne kadar? 31 Mayıs gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 434 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının dün ons fiyatındaki yükselişe paralel artan gram fiyatı, günü yüzde 0,1 artışla 2 bin 427 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 2 bin 434 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 980 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 870 liradan satılıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI   

Altının ons fiyatı ise dün günü yüzde 0,2 artışla 2 bin 343 dolardan tamamladı ve şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde bulunuyor.

Analistler, dün açıklanan ABD büyüme verisinde aşağı yönlü revizyona gidilmesinin altının ons fiyatını desteklediğini, bugün gözlerin ABD Merkez Bankasının enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksine çevrildiğini belirtti.

Öte yandan, yurt içinde bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 artış kaydetti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 370 doların direnç, 2 bin 340 ve 2 bin 300 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2426,04 -0,03%
  • ALTIN ONS 2342,89 -0,01%
  • BIST 100 10642,1 1,53%
  • DOLAR/JAPON YENI 157,266 0,278%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36348 -0,31766%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90,205 -0,1739%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,2074 -0,0055%
  • EURO/DOLAR 1,0851 0,1777%
  • EURO/TURK LIRASI 34,9502 0,1539%
  • STERLIN/DOLAR 1,27219 -0,05774%
Borsa Haberleri
Bilançosuyla öne çıkan 44 şirket
Bir şirket daha bedelsiz sermaye artırımı kararı açıkladı
Şişe Cam (SISE) temettü ödeme tarihi (2024)
2023 yılı KARDEMİR için nasıl geçti? Yeni hedefler ne?
Borsada sattığım hissenin parası ne zaman gelir?
Borsada dün 'bedelsiz' kararı açıklayan 3 şirket
Pasifik GYO (PSGYO) bedelsiz kararını açıkladı
Pınar Su (PINSU) bedelsiz kararını duyurdu
DYO Boya'dan (DYOBY) bedelsiz kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 4 şirket (31 Mayıs 2024)
Yabancılar tahvil aldı, hisse sattı
Analiz: Halk Yatırım'dan Şok Marketler (SOKM) için yeni hedef fiyat
Şok Marketlerden (SOKM) ilk çeyrek yorumu, 2024 beklentileri
İş Yatırım Analizi: Son günlerde yabancı oranı sürekli artan ve azalan 5 hisse
BIST teknik analizi, piyasa gündemi ve şirketlerden son haberler (30 Mayıs)
GERİ
İLERİ
Bilançosuyla öne çıkan 44 şirket
Bir şirket daha bedelsiz sermaye artırımı kararı açıkladı
Şişe Cam (SISE) temettü ödeme tarihi (2024)
2023 yılı KARDEMİR için nasıl geçti? Yeni hedefler ne?
Borsada sattığım hissenin parası ne zaman gelir?
Borsada dün 'bedelsiz' kararı açıklayan 3 şirket
Pasifik GYO (PSGYO) bedelsiz kararını açıkladı
Pınar Su (PINSU) bedelsiz kararını duyurdu
DYO Boya'dan (DYOBY) bedelsiz kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 4 şirket (31 Mayıs 2024)
Yabancılar tahvil aldı, hisse sattı
Analiz: Halk Yatırım'dan Şok Marketler (SOKM) için yeni hedef fiyat
Şok Marketlerden (SOKM) ilk çeyrek yorumu, 2024 beklentileri
İş Yatırım Analizi: Son günlerde yabancı oranı sürekli artan ve azalan 5 hisse
BIST teknik analizi, piyasa gündemi ve şirketlerden son haberler (30 Mayıs)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL