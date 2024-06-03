Altın fiyatları bugün ne kadar? 3 Haziran gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 2 bin 408 lira seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 azalışla 2 bin 410 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni haftaya da düşüşle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 2 bin 408 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 960 liradan, cumhuriyet altını 15 bin 780 liradan satılıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

Altının ons fiyatı da cuma günü yüzde 0,7 azalışla günü 2 bin 327 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 2 bin 325 dolarda bulunuyor.

Analistler, küresel piyasalarda, bu hafta Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararının yanı sıra ABD'de açıklanacak istihdam raporu verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade ederek, söz konusu verilerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini dile getirdi.

Hafta içinde özellikle ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinden ülkenin iş gücü piyasasına ilişkin alınacak sinyallerin önemli olduğunu aktaran analistler, ilgili verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik beklentileri etkilemesinin olası olduğunu bildirdi.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında bulunurken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, enflasyonun kontrol altına alınmadan önce borçlanma maliyetlerini düşürmenin, ülke refahının temellerini riske atacağını kaydederek, faizlerin "uzun" bir süre sabit kalması gerektiğini söyledi.

Öte yandan, bugün yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık yüzde 3,37, yıllık yüzde 75,45 arttı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 300 ve 2 bin 280 doların destek, 2 bin 340 ve 2 bin 360 dolar seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.